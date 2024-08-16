Избран председатель Каневского горрайонного суда Черкасской области

Суд возглавил Игорь Деревенский.

15 августа состоялось собрание судей Каневского горрайонного суда Черкасской области, на котором рассматривался вопрос избрания председателя суда.

По результатам тайного голосования судей Каневского горрайонного суда Черкасской области председателем суда избран Деревенский Игорь Иванович.

В соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» председатель суда избирается на должность сроком на три года, но не более срока полномочий судьи.

Ранее мы писали, что избран председатель Красноградского райсуда Харьковской области.

Также избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Кроме того, избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

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