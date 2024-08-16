Суд отменил результаты аукционов по продаже разрешений на пользование недрами в Закарпатье

Хозяйственный суд Киева признал недействительными четыре аукциона по продаже прав на добычу глины.

Источник фото: zakarpattya.net.ua

Хозяйственный суд Киева признал недействительными результаты четырех аукционов по продаже специальных разрешений на пользование недрами глины в Закарпатской области. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

В ходе расследования экологических правонарушений Оболонская окружная прокуратура выявила нарушения антимонопольного законодательства при проведении аукционов на электронной платформе Prozorro в сентябре 2022 года. Аукционы были организованы Государственной службой геологии и недр Украины.

Расследование установило, что участники торгов действовали согласованно и антиконкурентно: использовали один IP-адрес и финансировали друг друга для оплаты участия в аукционах и ведения хозяйственной деятельности. Эти нарушения подтверждены решениями Антимонопольного комитета Украины.

На основании выявленных нарушений Киевская городская прокуратура подала в суд четыре иска о признании недействительными результатов аукционов и заключенных договоров. Хозяйственный суд Киева удовлетворил иски, признав недействительными как результаты аукционов, так и соответствующие договоры на пользование недрами.

Благодаря позиции прокуроров, незаконные договоры были отменены, что предотвратило неправомерное использование природных ресурсов.

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