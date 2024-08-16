Теперь в Украине разрешено обращение каннабиса в медицинских целях.

С 16 августа в Украине вступил в силу закон о легализации медицинского каннабиса.

«16 августа вводится в действие закон, регулирующий оборот растений рода конопли в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности», - сообщает Министерство здравоохранения.

Как мы сообщали, 15 февраля Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины о государственном регулировании обращения растений рода конопли (Cannabis)» № 3528-IX.

Теперь в Украине разрешено обращение каннабиса в медицинских целях. В частности, соответствующими препаратами разрешается лечиться военнослужащим, страдающим ПТСР, имеющими тревожные расстройства, а также пациентам с эпилепсией, онкобольным и паллиативным больным, страдающим хронической болью.

Каннабис, его смола, экстракты и настойки исключены из перечня особо опасных веществ. Их обращение, которое раньше было под запретом, теперь разрешен, но с определенными ограничениями.

Отныне также разрешается культивирование растений рода конопли для промышленных целей (за исключением производства и/или изготовления наркотических средств и психотропных веществ). Условие, при котором такое культивирование разрешено – использование семян, собранных из сортов растений, в высушенной соломе которых предельно допустимое содержание концентрации тетрагидроканнабинола не превышает 0,2%. С 16 февраля 2027 года предельно допустимое содержание концентрации тетрагидроканнабинола в высушенной соломе конопли для промышленных целей должно не превышать 0,3%.

Чтобы обеспечивать выращивание медицинского каннабиса в Украине, разработаны лицензионные условия, которые рассмотрит Кабмин. Также под лицензионный контроль будет подпадать вся цепь обращения медицинской конопли от импорта или выращивания до отпуска пациенту в аптеке.

Среди требований к культивированию растений рода конопли – выращивание в условиях закрытой почвы; обеспечение круглосуточного видеонаблюдения с предоставлением бесплатного доступа к нему Нацполиции; соблюдение надлежащей практики культивирования и сбора исходного сырья растительного происхождения (GACP).

Для культивирования предусмотрен порядок приобретения семян растений – они должны иметь сертификат качества и быть зарегистрированы в Государственном реестре сортов растений, пригодных для распространения в Украине.

Лабораторные исследования медицинского каннабиса на содержание ТГК будут осуществляться исключительно в государственных лабораториях, а образцы растений будут отбираться с участием Национальной полиции, что обеспечит четкий государственный контроль за недопущением незаконного обращения наркотических веществ.

Дополнительными элементами контроля за оборотом наркотических веществ со стороны государства является сопровождение государственной охраной перевозок медицинского каннабиса и лекарств из него.

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