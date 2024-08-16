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Суд скасував результати аукціонів з продажу дозволів на користування надрами в Закарпатті

11:11, 16 серпня 2024
Господарський суд Києва визнав недійсними чотири аукціони з продажу прав на видобуток глини.
Суд скасував результати аукціонів з продажу дозволів на користування надрами в Закарпатті
Джерело фото: zakarpattya.net.ua
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Господарський суд Києва визнав недійсними результати чотирьох аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами глини в Закарпатській області. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Під час розслідування екологічних правопорушень Оболонська окружна прокуратура виявила порушення антимонопольного законодавства під час проведення аукціонів на електронній платформі Prozorro у вересні 2022 року. Аукціони були організовані Державною службою геології та надр України.

Розслідування встановило, що учасники торгів діяли узгоджено та антиконкурентно: використовували одну IP-адресу та фінансували один одного для оплати участі в аукціонах і ведення господарської діяльності. Ці порушення підтверджені рішеннями Антимонопольного комітету України.

На підставі виявлених порушень Київська міська прокуратура подала до суду чотири позови про визнання недійсними результатів аукціонів та укладених договорів. Господарський суд Києва задовольнив позови, визнавши недійсними як результати аукціонів, так і відповідні договори на користування надрами.

Завдяки позиції прокурорів, незаконні договори було скасовано, що запобігло неправомірному використанню природних ресурсів.

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