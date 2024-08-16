Обрано голову Канівського міськрайонного суду Черкаської області

Суд очолив Ігор Деревенський.

15 серпня відбулися збори суддів Канівського міськрайонного суду Черкаської області, на яких розглядалось питання обрання голови суду.

За результатами таємного голосування суддів Канівського міськрайонного суду Черкаської області головою суду обрано Деревенського Ігоря Івановича.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова суду обирається на посаду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді.

Раніше ми писали, що обрано голову Красноградського райсуду Харківської області.

Також обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Крім цього, обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

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