Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Украина не будет признавать юрисдикцию МУС по военным преступлениям в течение 7 лет после ратификации Римского статута, если обвиняются граждане Украины

10:56, 16 августа 2024
Законопроект о ратификации Римского статута предусматривает, что Украина не будет признавать юрисдикцию Международного уголовного суда по военным преступлениям в течение 7 лет, если речь пойдет об украинских гражданах.
Украина не будет признавать юрисдикцию МУС по военным преступлениям в течение 7 лет после ратификации Римского статута, если обвиняются граждане Украины
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украина не будет признавать юрисдикцию Международного уголовного суда по военным преступлениям, перечисленным в статье 8 Римского статута, в течение 7 лет после ратификации Римского статута: если преступление, по мнению МУС, было совершено гражданами Украины. Соответствующее заявление предусматривает законопроект 0285 о ратификации Римского статута, поданный в Верховную Раду 15 августа.

«Украина заявляет, что в течение семи лет после вступления Римского статута в силу для Украины она не признает юрисдикции Международного уголовного суда относительно преступлений, указанных в статье 8 (с учетом поправок), когда, вероятно, преступление было совершено ее гражданами», - говорится в заявлении Украины к статье 124.

Следовательно, ратификация состоится, но с определенными замечаниями.

При этом законопроект также предусматривает одновременно «подтвердить признание Украиной юрисдикции Международного уголовного суда по преступлениям, предусмотренным статьями 6, 7, 8 Римского устава, начиная с 21 ноября 2013 года».

Напомним, что для целей Римского статута «военные преступления» в статье 8 означают, среди прочего, грубые нарушения Женевских конвенций от 12 августа 1949 года, в частности, пытки или бесчеловечное обращение, широкомасштабное уничтожение и присвоение имущества, не вызванное военной необходимостью и совершенное незаконно и бессмысленно, взятие заложников, умышленное лишение военнопленного или другого лица, находящегося под защитой, права на справедливый и обычный суд и т.п. Также военными преступлениями считаются другие серьезные нарушения законов и обычаев, применяемых в международных вооруженных конфликтах в установленных рамках международного права и так далее (список достаточно широк).

«Во избежание любых манипуляций относительно «защиты наших военных»: Украина ратифицирует Римский статута с заявлением по ст. 124 Римского статута, согласно которому МУС не будет иметь юрисдикции по ст. 8 (военные преступления) в отношении граждан Украины в течение 7 лет после ратификации», - отметила народный депутат Галина Янченко.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», кроме законопроекта о ратификации Римского статута 0285, Президент Владимир Зеленский 15 августа зарегистрировал в Верховной Раде законопроект 11484 о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс Украины в связи с ратификацией Римского статута Международного уголовного суда и поправок к нему.

Проект 11484 направлен на приведение положений УК в соответствие с нормами Римского статута Международного уголовного суда и обеспечение уголовно-правового преследования за наиболее тяжкие международные преступления (преступление геноцида, преступление агрессии, преступления против человечности и военные преступления).

В частности, это дополнение Уголовного кодекса статьей 442-1, которое призвано ввести в Украине уголовную ответственность за преступления против человечности и имплементировать статью 7 Римского статута.

В целях приведения в соответствие со статьями 8 и 8bis Римского статута Международного уголовного суда предлагается заменить название статьи 437 «Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны» на «Преступление агрессии», а также статьи 438 «Нарушения законов и обычаев войны» на «Военные преступления».

Часть первую статьи 442 УК (геноцид) предлагается изложить в соответствии с текстом статьи 6 Римского статута Международного уголовного суда, а именно предусмотреть, что, кроме деяний, приведенных в действующем УК, уголовно-наказуемым должно быть и причинение психического расстройства в целях полного или частичного уничтожение любой национальной, этнической, расовой или религиозной группы.

Автор: Наталья Мамченко 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Стоимость генераторов не упадет, потому что от уплаты налога освободят только ввоз генераторов для собственного потребления, и то не всех

Кроме того, что дизельные генераторы не подпадают под упрощенный режим уплаты таможенных платежей для ввоза, НДС должен уплачиваться, если генераторы завозят для перепродажи.

Известны первые кандидаты на должность членов Высшего совета правосудия по квоте Съезда судей

Документы на должности членов Совета правосудия можно подать до 19 августа.

Адвокаты не должны вмешиваться в процессы мобилизации – Волынский ТЦК

В Волынском областном ТЦК заявили, что адвокаты не имеют права вмешиваться в процессы мобилизации.

Украина не будет признавать юрисдикцию МУС по военным преступлениям в течение 7 лет после ратификации Римского статута, если обвиняются граждане Украины

Законопроект о ратификации Римского статута предусматривает, что Украина не будет признавать юрисдикцию Международного уголовного суда по военным преступлениям в течение 7 лет, если речь пойдет об украинских гражданах.

Президент внес в Раду проект изменений в Уголовный кодекс и УПК в связи с ратификацией Римского статута

Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс в связи с ратификацией Римского статута Международного уголовного суда.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Сакара
    Наталія Сакара
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Микола Ковтунович
    Микола Ковтунович
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Євген Сорочко
    Євген Сорочко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду