Украина не будет признавать юрисдикцию МУС по военным преступлениям в течение 7 лет после ратификации Римского статута, если обвиняются граждане Украины

Законопроект о ратификации Римского статута предусматривает, что Украина не будет признавать юрисдикцию Международного уголовного суда по военным преступлениям в течение 7 лет, если речь пойдет об украинских гражданах.

Украина не будет признавать юрисдикцию Международного уголовного суда по военным преступлениям, перечисленным в статье 8 Римского статута, в течение 7 лет после ратификации Римского статута: если преступление, по мнению МУС, было совершено гражданами Украины. Соответствующее заявление предусматривает законопроект 0285 о ратификации Римского статута, поданный в Верховную Раду 15 августа.

«Украина заявляет, что в течение семи лет после вступления Римского статута в силу для Украины она не признает юрисдикции Международного уголовного суда относительно преступлений, указанных в статье 8 (с учетом поправок), когда, вероятно, преступление было совершено ее гражданами», - говорится в заявлении Украины к статье 124.

Следовательно, ратификация состоится, но с определенными замечаниями.

При этом законопроект также предусматривает одновременно «подтвердить признание Украиной юрисдикции Международного уголовного суда по преступлениям, предусмотренным статьями 6, 7, 8 Римского устава, начиная с 21 ноября 2013 года».

Напомним, что для целей Римского статута «военные преступления» в статье 8 означают, среди прочего, грубые нарушения Женевских конвенций от 12 августа 1949 года, в частности, пытки или бесчеловечное обращение, широкомасштабное уничтожение и присвоение имущества, не вызванное военной необходимостью и совершенное незаконно и бессмысленно, взятие заложников, умышленное лишение военнопленного или другого лица, находящегося под защитой, права на справедливый и обычный суд и т.п. Также военными преступлениями считаются другие серьезные нарушения законов и обычаев, применяемых в международных вооруженных конфликтах в установленных рамках международного права и так далее (список достаточно широк).

«Во избежание любых манипуляций относительно «защиты наших военных»: Украина ратифицирует Римский статута с заявлением по ст. 124 Римского статута, согласно которому МУС не будет иметь юрисдикции по ст. 8 (военные преступления) в отношении граждан Украины в течение 7 лет после ратификации», - отметила народный депутат Галина Янченко.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», кроме законопроекта о ратификации Римского статута 0285, Президент Владимир Зеленский 15 августа зарегистрировал в Верховной Раде законопроект 11484 о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс Украины в связи с ратификацией Римского статута Международного уголовного суда и поправок к нему.

Проект 11484 направлен на приведение положений УК в соответствие с нормами Римского статута Международного уголовного суда и обеспечение уголовно-правового преследования за наиболее тяжкие международные преступления (преступление геноцида, преступление агрессии, преступления против человечности и военные преступления).

В частности, это дополнение Уголовного кодекса статьей 442-1, которое призвано ввести в Украине уголовную ответственность за преступления против человечности и имплементировать статью 7 Римского статута.

В целях приведения в соответствие со статьями 8 и 8bis Римского статута Международного уголовного суда предлагается заменить название статьи 437 «Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны» на «Преступление агрессии», а также статьи 438 «Нарушения законов и обычаев войны» на «Военные преступления».

Часть первую статьи 442 УК (геноцид) предлагается изложить в соответствии с текстом статьи 6 Римского статута Международного уголовного суда, а именно предусмотреть, что, кроме деяний, приведенных в действующем УК, уголовно-наказуемым должно быть и причинение психического расстройства в целях полного или частичного уничтожение любой национальной, этнической, расовой или религиозной группы.

Автор: Наталья Мамченко

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