Президент внес в Раду проект изменений в Уголовный кодекс и УПК в связи с ратификацией Римского статута

Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс в связи с ратификацией Римского статута Международного уголовного суда.

Помимо законопроекта о ратификации Римского статута 0285, Президент Владимир Зеленский 15 августа зарегистрировал в Верховной Раде законопроект 11484 о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс Украины в связи с ратификацией Римского статута Международного уголовного суда и поправок к нему.

Проект 11484 направлен на приведение положений УК в соответствие с нормами Римского статута Международного уголовного суда и обеспечение уголовно-правового преследования за наиболее тяжкие международные преступления (преступления геноцида, преступления агрессии, преступления против человечности и военные преступления).

Как отмечает в пояснительной записке министр юстиции Денис Малюська, действия государства-агрессора на территории Украины квалифицируются как агрессия и международный вооруженный конфликт, и в такой ситуации действуют нормы международного гуманитарного права, серьезные нарушения которого признаются международными преступлениями, а именно военными преступлениями.

Кроме военных преступлений, на территории Украины совершаются и другие виды международных преступлений – преступления против человечности, а именно системные и массовые нарушения прав человека со стороны государства-агрессора.

Положениями Уголовного кодекса Украины на сегодняшний день не предусмотрена уголовная ответственность за преступления против человечности и за военные преступления, что является нарушением обычного, а не договорного международного гуманитарного права. Эти пробелы обусловлены тем, что с момента принятия Уголовного кодекса его положения системно не согласовывались с современным международным правом.

Положения Римского статута Международного уголовного суда являются олицетворением последних наработок международного права в части уголовного преследования за международные преступления. Приведение уголовного и уголовно-процессуального законодательства Украины в соответствие с Римским статутом будет способствовать обновлению украинского законодательства об уголовной ответственности в свете последних тенденций международного права.

Одним из основных принципов деятельности Международного уголовного суда является принцип комплиментарности, согласно которому суд не заменяет национальные судебные органы, а рассматривает дела по самым тяжким международным преступлениям в случаях, когда государства «не способны» осуществить расследование таких преступлений или сознательно «уклоняются» от этого. Устранение пробелов украинского законодательства об уголовной ответственности по сравнению с Римским статутом будет способствовать более эффективной реализации принципа комплиментарности в части более эффективного определения юрисдикции украинских судов и других компетентных органов по международным преступлениям.

Следовательно, дополнение Уголовного кодекса статьей 442-1 призвано ввести в Украине уголовную ответственность за преступления против человечности и имплементировать статью 7 Римского устава.

В целях приведения в соответствие со статьями 8 и 8bis Римского устава Международного уголовного суда предлагается заменить название статьи 437 «Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны» на «Преступление агрессии», а также статьи 438 «Нарушения законов и обычаев войны» на «Военные преступления».

Часть первую статьи 442 УК (геноцид) предлагается изложить в соответствии с текстом статьи 6 Римского статута Международного уголовного суда, а именно предусмотреть, что, кроме деяний, приведенных в действующем УК, уголовно-наказуемым должно быть и причинение психического расстройства в целях полного или частичного уничтожения любой национальной, этнической, расовой или религиозной группы.

В целях имплементации статьи 28 Римского статута проектом Закона предлагается дополнить Уголовный кодекс новой статьей 31-1, устанавливающей уголовную ответственность военных командиров, других лиц, фактически действующих как военные командиры, и других начальников, за любое преступление, предусмотренное статьями 437– 439, 442, 442-1 настоящего Кодекса, совершенное подчиненным лицом, которое на момент совершения преступления находилось под его фактическим командованием и контролем, при условии, что при этом он достоверно знал или проигнорировал информацию, которая явно указывала на то, что указанное подчиненное лицо совершало или намерена совершить такое преступление, но не предпринял действий, которые должен был и мог предпринять в пределах своих полномочий для предотвращения или прекращения совершения преступления или для уведомления о таком преступлении органа досудебного расследования.

Также предлагается внести изменения в статьи 49, 68, 80, 96-3, 96-9 УК, которые обеспечат надлежащее предотвращение юридической и фактической безнаказанности за преступления, предусмотренные статьями 437-439, 442, 442-1 УК в редакции проекта Закона, содержание которых требует применения реального и адекватного наказания к лицам, совершившим их, с учетом требований Римского статута.

В целях выполнения требований статьи 70 «Преступления против совершения правосудия» Римского статута, предусматривающей возможность передачи государствам производства относительно преступлений, направленных на противодействие расследованию и рассмотрению дела Международным уголовным судом, в статьи 376, 384 УК включаются соответствующие примечания.

Изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины вытекают из изменений в Уголовный кодекс и определяют, что следственные органы безопасности осуществляют досудебное расследование уголовных правонарушений, предусмотренных новой статьей 442-1 «Преступления против человечности». Также по этим преступлениям предусмотрено осуществление специального досудебного расследования.

Исключение примечания в разделе IX-2 УПК обеспечит полный объем сотрудничества с Международным уголовным судом, который Украина обязана предоставлять после вступления в силу Римского статута, отмечает министр юстиции.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.