Президент вніс до Ради проект змін до Кримінального кодексу та КПК у зв’язку з ратифікацією Римського статуту

Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроект про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів у зв’язку з ратифікацією Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

Окрім законопроекту про ратифікацію Римського статуту 0285, Президент Володимир Зеленський 15 серпня зареєстрував у Верховній Раді законопроект 11484 про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України у зв’язку з ратифікацією Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього.

Проект 11484 спрямований на приведення положень КК у відповідність до норм Римського статуту Міжнародного кримінального суду та забезпечення кримінально-правового переслідування за найбільш тяжкі міжнародні злочини (злочин геноциду, злочин агресії, злочини проти людяності та воєнні злочини).

Як зазначає у пояснювальній записці міністр юстиції Денис Малюська, дії держави-агресора на території України кваліфікуються як агресія та міжнародний збройний конфлікт, і в такій ситуації діють норми міжнародного гуманітарного права, серйозні порушення якого визнаються міжнародними злочинами, а саме воєнними злочинами.

Крім воєнних злочинів, на території України вчиняються й інші види міжнародних злочинів – злочини проти людяності, а саме системні та масові порушення прав людини з боку держави-агресора.

Положеннями Кримінального кодексу України на сьогодні не передбачено кримінальної відповідальності за злочини проти людяності та за воєнні злочини, що є порушенням звичаєвого, а не договірного міжнародного гуманітарного права. Ці прогалини зумовлені тим, що від моменту прийняття Кримінального кодексу його положення системно не узгоджувались із сучасним міжнародним правом.

Положення Римського статуту Міжнародного кримінального суду є уособленням останніх напрацювань міжнародного права в частині кримінального переслідування за міжнародні злочини. Приведення кримінального та кримінально-процесуального законодавства України у відповідність з Римським статутом сприятиме оновленню українського законодавства про кримінальну відповідальність у світлі останніх тенденцій міжнародного права.

Одним з основних принципів діяльності Міжнародного кримінального суду є принцип компліментарності, відповідно до якого суд не замінює національні судові органи, а розглядає справи щодо найтяжчих міжнародних злочинів у випадках, коли держави «не спроможні» здійснити розслідування таких злочинів або свідомо «ухиляються» від цього. Усунення прогалин українського законодавства про кримінальну відповідальність порівняно з Римським статутом сприятиме більш ефективній реалізації принципу компліментарності в частині більш ефективного визначення юрисдикції українських судів та інших компетентних органів стосовно міжнародних злочинів.

Отже, доповнення Кримінального кодексу статтею 442-1 покликане запровадити в Україні кримінальну відповідальність за злочини проти людяності та імплементувати статтю 7 Римського статуту.

З метою приведення у відповідність до статей 8 та 8bis Римського статуту Міжнародного кримінального суду пропонується замінити назву статті 437 «Планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни» на «Злочин агресії», а також статті 438 «Порушення законів та звичаїв війни» на «Воєнні злочини».

Частину першу статті 442 КК (геноцид) пропонується викласти у відповідності до тексту статті 6 Римського статуту Міжнародного кримінального суду, а саме передбачити, що, крім діянь, наведених у чинному КК, кримінально- караним повинно бути й заподіяння психічного розладу з метою повного або часткового знищення будь-якої національної, етнічної, расової чи релігійної групи.

З метою імплементації статті 28 Римського статуту проєктом Закону пропонується доповнити Кримінальний кодекс новою статтею 31-1, яка встановлює кримінальну відповідальність військових командирів, інших осіб, які фактично діють як військові командири, та інших начальників, за будь-який злочин, передбачений статтями 437–439, 442, 442-1 цього Кодексу, вчинений підлеглою особою, яка на момент вчинення злочину перебувала під його фактичним командуванням і контролем, за умови що при цьому він достовірно знав або проігнорував інформацію, яка явно вказувала на те, що зазначена підлегла особа вчиняла або мала намір вчинити такий злочин, але не вжив дій, яких повинен був і міг вжити у межах своїх повноважень для запобігання чи припинення вчинення злочину або для повідомлення про такий злочин органу досудового розслідування.

Також пропонується внести зміни до статей 49, 68, 80, 96-3, 96-9 КК, що забезпечать належне запобігання юридичної та фактичної безкарності за злочини, передбачені статтями 437–439, 442, 442-1 КК в редакції проєкту Закону, правовий зміст яких вимагає застосування реального і адекватного покарання до осіб, які їх вчинили, з урахуванням вимог Римського статуту.

З метою виконання вимог статті 70 «Злочини проти відправлення правосуддя» Римського статуту, яка передбачає можливість передачі державам провадження щодо злочинів, спрямованих на протидію розслідуванню і розгляду справи Міжнародним кримінальним судом, до статей 376, 384 КК включаються відповідні примітки.

Зміни до Кримінального процесуального кодексу України випливають зі змін до Кримінального кодексу і визначають, що слідчі органів безпеки здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених новою статтею 442-1 «Злочини проти людяності». Також щодо цих злочинів передбачено здійснення спеціального досудового розслідування.

Виключення примітки у розділі ІХ-2 КПК забезпечить повний обсяг співробітництва з Міжнародним кримінальним судом, який Україна зобов’язана надавати після набрання чинності для неї Римським статутом, зазначає міністр юстиції.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.