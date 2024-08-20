Мощные геомагнитные бури создали вокруг Земли новое кольцо: что говорят ученые

Землю окружают два радиационных пояса, которые являются частью магнитосферы нашей планеты, но сейчас появился еще третий.

Мощные магнитные бури создали вокруг Земли еще один радиационный пояс. Об этом сообщает IFLScience.

Как известно, Землю окружают два радиационных пояса, являющихся частью магнитосферы нашей планеты. Радиационные пояса состоят из заряженных частиц, преимущественно протонов и электронов, захвативших магнитное поле нашей планеты.

Так, в результате мощных геомагнитных бурь, вызванных возросшей активностью Солнца, вокруг Земли появился временный третий радиационный пояс.

Его обнаружил спутник CIRBE, наблюдающий за внутренним радиационным поясом Земли.

Пока не ясно, как долго будет существовать новый радиационный пояс, но ученые считают, что этот процесс может длиться на месяцы и даже годы. Исследователи изучают этот пояс и обещают представить свои выводы в ближайшее время.

Считается, что большинство заряженных частиц, находящихся в радиационных поясах, произошли от солнечного ветра, в то время как другие прибывают в виде космических лучей. Когда на Землю обрушиваются сильные геомагнитные бури, это может привести к появлению третьего слоя заряженных частиц, пойманных магнитным полем нашей планеты, говорят ученые.

Известно, что потоки высокоэнергетических частиц из атмосферы Солнца, особенно активизируемых во время солнечных вспышек, могут врываться в радиационные пояса Земли. К примеру, 12 лет назад сильная геомагнитная буря создала также третий временный радиационный пояс вокруг Земли, но он исчез в течение нескольких недель.

Одна из геомагнитных бурь в мае этого года была сильнейшей из зарегистрированных за последние 20 лет. Вместе с образованием третьего радиационного пояса эта буря спровоцировала появление полярных сияний в тех широтах, где их обычно не наблюдают.

В то же время геомагнитные бури могут нанести много вреда земным технологиям. К примеру, это касается систем GPS, спутниковой связи и энергосистем.

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