Днепропетровщина получила 320 миллионов гривен на развитие энергетики

Днепропетровщина – лидер в программах «Сделано в Украине» и энергетическом восстановлении.

Днепропетровская область остается одной из самых активных участниц правительственных инициатив «Сделано в Украине» и кредитных программ для восстановления энергетики. Об этом сообщила Первый вице-премьер-министр Украины - Министр экономики Украины Юлия Свириденко во время встречи Президента Украины Владимира Зеленского с представителями бизнеса региона, пишет Министерство экономики Украины.

В частности, в рамках подписания новых соглашений, Днепровский городской совет получил финансирование от Sense Bank на сумму 320 миллионов гривен. Эти средства направлены на развитие альтернативных источников энергии и модернизацию инфраструктуры. Финансирование будет предоставлено сроком на 60 месяцев, с отсрочкой погашения основного долга на год.

Юлия Свириденко отметила, что область занимает третье место в Украине по количеству полученных кредитов в рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9». С начала года местные предприниматели получили 1 090 кредитов на общую сумму 3,7 миллиарда гривен. В рамках политики «Сделано в Украине» бизнес региона получил 265,8 миллиона гривен для развития производств, в частности в сферах агропереработки, легкой промышленности и мебельного производства.

Кроме того, 25 сельхозпредприятий области получили 2,9 миллиона гривен компенсации за приобретение отечественной техники, что стимулирует спрос на продукцию украинского машиностроения.

Председатель правления Sense Bank Алексей Ступак подчеркнул важность сотрудничества между финансовыми учреждениями и органами местного самоуправления, особенно в условиях дефицита энергогенерации. Он отметил, что банк готов поддерживать муниципалитеты через государственные программы и собственные льготные кредитные инициативы.

Юлия Свириденко отметила, что политика «Сделано в Украине» включает три основных направления: развитие украинского производства, привлечение инвестиций в реальный сектор и увеличение экспорта. Государство предоставляет бизнесу доступ к грантам, льготным кредитам и инфраструктурным программам, в частности в поддержку индустриальных парков, экспорта и крупных инвестиционных проектов.

Среди других вопросов, которые обсуждались на встрече, были кадровый дефицит, фискальная политика и возвращение украинцев из-за рубежа.

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