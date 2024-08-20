Правомерность проникновения в жилище, обыск территорий и транспортных средств: обзор практики КУС ВС

В обзоре отражены ключевые выводы по применению норм права о проведении обыска и осмотра.

Верховный Суд опубликовал тематический обзор судебной практики Кассационного уголовного суда, в котором собраны ключевые выводы о применении норм права о проведении обыска и осмотра (решения, внесенные в ЕГРСР, с 2020 года по май 2024 года).

Правомерность проникновения в жилище, обыск и осмотр территорий, транспортных средств, законность личного обыска, соотношение смежных следственных действий, соблюдение права на защиту, порядок привлечения понятых — эти и другие вопросы отражены в обзоре судебной практики КУС ВС.

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