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Правомірність проникнення до житла, обшук територій та транспортних засобів: огляд практики ККС ВС

12:26, 20 серпня 2024
В огляді висвітлені ключові висновки щодо застосування норм права про проведення обшуку та огляду.
Правомірність проникнення до житла, обшук територій та транспортних засобів: огляд практики ККС ВС
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Верховний Суд опублікував  тематичний огляд судової практики Касаційного кримінального суду, у якому зібрано ключові висновки щодо застосування норм права про проведення обшуку та огляду (рішення, внесені до ЄДРСР, з 2020 року по травень 2024 року).

Правомірність проникнення до житла, обшук та огляд територій, транспортних засобів, законність особистого обшуку, співвідношення суміжних слідчих дій, дотримання права на захист, порядок залучення понятих — ці та інші питання висвітлено в огляді судової практики ККС ВС.

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