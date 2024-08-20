По делам о лишении родительских прав суд должен руководствоваться принципом обеспечения наилучших интересов ребенка — судья Верховного Суда

Судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда Павел Пархоменко отметил, что лишение родительских прав следует рассматривать как вмешательство в право на уважение семейной жизни, гарантированное ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, и суд должен исследовать пропорциональность и обоснованность такого вмешательства.

Фото: Верховный Суд

Институт лишения родительских прав следует рассматривать не только как правовую категорию, важно понимать его природу: что он собой представляет, для чего нужен и какие последствия влечет за собой. Об этом сказал Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда Павел Пархоменко во время круглого стола «Лишение родительских прав на основании п. 2 ч. 1 ст. 164 СК Украины. Права родителей: «над» интересами ребенка или «для» интересов ребенка», сообщается на сайте ВС.

«Лишение родительских прав – это, безусловно, крайняя мера. Этот институт недопустимо использовать только, например, для того, чтобы вывезти ребенка за границу, получить материальную помощь, льготы или преференции», – подчеркнул судья.

Докладчик акцентировал, что лишение родительских прав следует рассматривать как вмешательство в право на уважение семейной жизни, гарантированное ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, и суд должен исследовать пропорциональность и обоснованность такого вмешательства.

Он добавил, что важно помнить, что в случае вмешательства в частную семейную жизнь у государства есть положительные обязанности, которые должно выполнить в интересах ребенка. То есть разрешение дела о лишении родительских прав – это не исключительно частная категория спора между родителями, а вопросы интересов ребенка. Здесь важное значение имеют социальные услуги государства, работа службы по делам детей и т.д.

Павел Пархоменко отметил, что выработать универсальный алгоритм для судьи в таких случаях очень сложно, поскольку каждое дело индивидуально, однако есть определенные ориентиры.

Например, анализ решений ЕСПЧ по делам «Алхим против Румынии» и «Савины против Украины» позволяет увидеть определенный алгоритм поведения государства. В частности, для применения такой крайней меры, как лишение родительских прав, суду предварительно необходимо провести серьезную работу: исследовать, выполнило ли государство свои положительные обязанности, как оно работало с семьей или одним из родителей, принимались ли другие меры для решения проблемы и т.д.

Павел Пархоменко также акцентировал, что рассмотрение дела о лишении родительских прав и решениях, принятых по его результатам, имеют особенности. Прежде всего, в таких делах суд должен применять принцип обеспечения наилучших интересов ребенка и мотивировать применение этого принципа в своем решении.

Важное значение имеет обоснование требований истца и возражений ответчика. На истца возлагается бремя доказывания наличия оснований лишения родительских прав. В то же время судья обратил внимание на постановление КЦС ВС от 15 мая 2019 года по делу № 661/2532/17, в котором сделан вывод, что самого факта возражения против иска о лишении родительских прав недостаточно для того, чтобы подтвердить наличие подлинного и надлежащего интереса ответчика к собственному несовершеннолетнему ребенку.

Суд отметил, что мотивы такого отрицания могут быть разными.

К примеру, это может быть связано не со стремлением беспокоиться о своем ребенке, а с желанием получить в будущем заботу от него. Поэтому нужно принимать во внимание все обстоятельства конкретного дела.

Также Павел Пархоменко отметил, что в судебном решении должны быть отражены такие элементы, как лучшие интересы ребенка, мнение ребенка и последствия судебного решения для него.

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