Военнообязанные смогут проверить достоверность повестки через Резерв+: в Минобороны рассказали о новой функции

Отправлять электронные повестки через Резерв+ пока не планируют, однако пользователи смогут проверять в приложении достоверность бумажных повесток.

Фото: 24tv.ua

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», проверить повестку от ТЦК можно будет через «Резерв+».

Это подтвердила заместитель министра обороны Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.

По ее словам, военнообязанные смогут проверять в приложении «Резерв+» подлинность бумажных повесток.

Однако посылать повестки в электронном виде пока не планируют. Для отправки таких повесток нет законодательной подоплеки, поэтому такая работа пока не ведется.

«По обращению Генерального штаба, а именно в командование Сухопутных войск, мы реализуем функцию создания уведомлений нового образца. Для удобства проверки наших военнообязанных, резервистов и призывников [на повестку] будет наноситься QR-код, который можно будет просканировать «Резерв+». Чтобы каждый пользователь был уверен в том, что поступающее ему уведомление достоверно», - пояснила Черногоренко.

Замминистра отмечает, что это нововведение сделает бумажные повестки «более цивилизованными» и поможет избежать подделок.

Она отметила, что «Резерв+» уже имеет более 3 миллионов пользователей.

«В ближайшее время мы запустим функцию повторного обновления данных, что позволяет пользователям поддерживать актуальную информацию о себе в реестре военнообязанных, а также исправлять ошибки, если таковые были допущены во время первоначального обновления данных», - отметила Черногоренко.

Далее в ведомстве планируется запустить онлайн-рекрутинг, автоматические отсрочки и постановку на учет.

«Мы очень стараемся давать новые функции как можно скорее, потому что видим и учитываем все запросы от наших пользователей. Но некоторые процессы требуют немного больше времени. Это не классическая разработка приложения, она нуждается в изменениях в нормативно-правовых актах и ​​детальном анализе, чтобы сделать функцию простой и доступной абсолютно всем», - пояснила Черногоренко.

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