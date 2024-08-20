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Військовозобов’язані зможуть перевірити достовірність повістки через Резерв+: у Міноборони розповіли про нову функцію

08:50, 20 серпня 2024
Надсилати електронні повістки через Резерв+ наразі не планують, однак користувачі зможуть перевіряти у застосунку достовірність паперових повісток.
Військовозобов’язані зможуть перевірити достовірність повістки через Резерв+: у Міноборони розповіли про нову функцію
Фото: 24tv.ua
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Як повідомляла «Судово-юридична газета», перевірити повістку від ТЦК можна буде через «Резерв+».

Це підтвердила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону.

За її словами, військовозобов’язані зможуть перевіряти у застосунку «Резерв+» достовірність паперових повісток. 

Однак надсилати повістки в електронному вигляді наразі не планують. Для відправки таких повісток немає законодавчого підгрунтя, тому така робота наразі не ведеться.

«За зверненням Генерального штабу, а саме командування Сухопутних військ, ми реалізуємо функцію створення оповіщень нового зразку. Для зручності перевірки наших військовозобов’язаних, резервістів і призовників [на повістку] буде наноситися QR-код, який можна буде просканувати «Резерв+». Щоб кожний користувач був впевнений в тому, що оповіщення, яке йому надходить, достовірне», - пояснила Черногоренко.

Заступниця міністра зазначає, що це нововведення зробить паперові повістки «більш цивілізованими» та допоможе уникнути підробок.

Вона зазначила, що «Резерв+» вже має понад 3 мільйони користувачів.

«Найближчим часом ми запустимо функцію повторного оновлення даних, що дає можливість користувачам підтримувати актуальну інформацію про себе у реєстрі військовозобов’язаних, а також виправляти помилки, якщо такі були допущені під час первинного оновлення даних», - зазначила Черногоренко.

Далі у відомстві планують запустити онлайн-рекрутинг, автоматичні відстрочки та постановку на облік.

«Ми дуже стараємось давати нові функції якомога швидше, бо бачимо і враховуємо всі запити від наших користувачів. Але деякі процеси потребують трохи більше часу. Це не класична розробка застосунку, вона потребує змін в нормативно-правових актах та детального аналізу, щоб зробити функцію простою і доступною абсолютно для всіх», - пояснила Черногоренко.

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