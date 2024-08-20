В Киеве обустроили опасную велодорожку с «трамплином»

На улице Липкивского дорожники установили бордюр посреди велодорожки.

Источник фото: LOS SOLOMAS

В Соломенском районе Киева на улице Митрополита Василия Липкивского обустроили велодорожку, которая вызвала возмущение среди велосипедистов из-за несоответствия нормам и проектной документации. Проблема стала известной в начале августа благодаря сообществу Bike City Consulting, которое обратило внимание на некорректное выполнение работ.

«Место заезда на прилегающую территорию почему-то обрамили в бордюр прямо на велосипедной дорожке. Это решение не было предусмотрено и указано в проектной документации», - отмечают специалисты по велоинфраструктуре. Это решение создало угрозу для велосипедистов, ведь для проезда оставалось менее одного метра.

Ошибочное обустройство вызвало волну критики в социальных сетях. Люди возмущались не только решением, которое противоречило проекту, но и тем, что оно подвергало велосипедистов опасности. После недели активного обсуждения и критики, коммунальщики исправили ошибку, расширив велодорожку и покрасив ее поверхность в красный цвет в соответствии со стандартами.

«После огласки они вспомнили о проектной документации и исправили то, что наделали», - отметили в группе Соломенского района Los Solomas.

Однако, по информации от Bike City Consulting, работы выполнялись настолько поспешно, что во время асфальтирования случайно «запаяли» крышки люков. Кроме того, на всей улице до сих пор отсутствует финальный слой асфальта, дорожная разметка и знаки. Однако для этого участка асфальт положили быстро, и даже разметка нашлась.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.