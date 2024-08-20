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У Києві облаштували небезпечну велодоріжку з «трампліном»

10:56, 20 серпня 2024
На вулиці Липківського дорожники встановили бордюр посеред велодоріжки.
У Києві облаштували небезпечну велодоріжку з «трампліном»
Джерело фото: LOS SOLOMAS
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У Солом’янському районі Києва на вулиці Митрополита Василя Липківського облаштували велодоріжку, яка викликала обурення серед велосипедистів через невідповідність нормам та проєктній документації. Проблема стала відомою на початку серпня завдяки спільноті Bike City Consulting, яка звернула увагу на некоректне виконання робіт.

«Місце заїзду на прилеглу територію чомусь обрамили у бордюр прямо на велосипедній доріжці. Цього рішення не було передбачено та зазначено у проєктній документації», – зазначають фахівці з велоінфраструктури. Це рішення створило загрозу для велосипедистів, адже для проїзду залишалось менше ніж один метр.

Помилкове облаштування викликало хвилю критики в соціальних мережах. Люди обурювались не лише рішенням, яке суперечило проєкту, але й тим, що воно піддавало велосипедистів небезпеці. Після тижня активного обговорення та критики, комунальники виправили помилку, розширивши велодоріжку та пофарбувавши її поверхню у червоний колір відповідно до стандартів.

«Після розголосу вони згадали про проєктну документацію і виправили те, що наробили», – відзначили у групі Солом’янського району Los Solomas.

Однак, за інформацією від Bike City Consulting, роботи виконувалися настільки поспішно, що під час асфальтування випадково «запаяли» кришки люків. Крім того, на всій вулиці досі відсутній фінальний шар асфальту, дорожня розмітка та знаки. Проте для цієї ділянки асфальт поклали швидко, і навіть розмітка знайшлась.

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