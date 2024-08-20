В Італії заарештували чоловіка, який надрукував близько 11 мільйонів євро фальшивих купюр

Фігурант організував нелегальне підприємство у своєму будинку.

В Італії заарештували чоловіка, який виготовляв фальшиві купюри на суму 11 млн євро. Також правоохоронці ліквідували його нелегальну друкарську фабрику в Неаполі. Про це повідомляє Європол.

За даними слідства, фігурант організував нелегальне підприємство у своєму будинку. Під час обшуку там виявили 31 цифровий верстат, сировину для виготовлення фальшивих купюр та підроблених 3 млн євро.

Зазначається, що підозрюваний випустив понад 27% з усіх підроблених євро, виявлених і вилучених з обігу минулого року. Загальна номінальна вартість цих банкнот оцінюється приблизно у 8 млн євро.

Крім того, по всій Європі вилучили підроблені банкноти різних номіналів на загальну суму близько 950 000 євро до того, як вони потрапили в обіг, і всі вони були виготовлені одним виробником.

У Європолі додали, що фігурант використовував кілька національних і транснаціональних каналів збуту, переважно - у Франції. Експертний аналіз за підтримки Європейського центрального банку показав, що підроблені захисні елементи на банкнотах були високої якості.

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