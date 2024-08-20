США не змінили політику щодо далекобійних ударів по території рф попри операцію ЗСУ в Курську, — Білий дім

У Білому домі заявили, що позиція США щодо ударів ракетами великої дальності по російській території не змінилася.

Позиція Сполучених Штатів Америки щодо далекобійних ударів по російській території не змінилася, незважаючи на проведення ЗСУ операції у Курській області. Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

Коментуючи український наступ у Курській області, вона зазначила, що українці захищають свою територію від російської агресії.

«Що я скажу, так це те, що наша політика не змінилася. Мені просто більше нічого додати до цього», – сказала Жан-П’єр.

Вона також додала, що США не брали і не беруть участі в жодному з аспектів планування чи підготовки цієї операції.

Раніше США заборонили використання американських ракет великої дальності ATACMS для ударів по російській території.

Крім того, у США заперечили, що блокують дозвіл на удари ракетами Storm Shadow по території росії.

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