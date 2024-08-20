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США не змінили політику щодо далекобійних ударів по території рф попри операцію ЗСУ в Курську, — Білий дім

10:02, 20 серпня 2024
У Білому домі заявили, що позиція США щодо ударів ракетами великої дальності по російській території не змінилася.
США не змінили політику щодо далекобійних ударів по території рф попри операцію ЗСУ в Курську, — Білий дім
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Позиція Сполучених Штатів Америки щодо далекобійних ударів по російській території не змінилася, незважаючи на проведення ЗСУ операції у Курській області. Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

Коментуючи український наступ у Курській області, вона зазначила, що українці захищають свою територію від російської агресії.

«Що я скажу, так це те, що наша політика не змінилася. Мені просто більше нічого додати до цього», – сказала Жан-П’єр.

Вона також додала, що США не брали і не беруть участі в жодному з аспектів планування чи підготовки цієї операції.

Раніше США заборонили використання американських ракет великої дальності ATACMS для ударів по російській території.

Крім того, у США заперечили, що блокують дозвіл на удари ракетами Storm Shadow по території росії.

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