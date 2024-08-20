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Чи потрібно проходити пенсіонерам за кордоном фізичну ідентифікацію про продовження виплат

11:14, 20 серпня 2024
До списку основних вимог, яких мають дотримуватися пенсіонери, які виїхали за кордон, додалася щорічна фізична ідентифікація.
Чи потрібно проходити пенсіонерам за кордоном фізичну ідентифікацію про продовження виплат
Фото: freepik
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Українські пенсіонери, які виїхали за кордон, мають пройти обов’язкову ідентифікацію для продовження отримання виплат. Про це повідомляє «24 канал».

До списку основних вимог, яких мають дотримуватися пенсіонери, які виїхали за кордон, додалася щорічна фізична ідентифікація.

За допомогою такої процедури українські офіційні органи підтверджують, що пенсійні виплати надходять за призначенням, а їхній одержувач перебуває у доброму стані та відповідає критеріям для продовження отримання пенсії.

До речі, згідно з новим законом, пенсії українців, які перебувають за кордоном, надалі надходитимуть на їхні рахунки в українських банках.

Як можна пройти ідентифікацію:

  • Звернутися особисто до Пенсійного фонду, якщо особа перебуває в Україні.
  • За допомогою особистого електронного кабінету на порталі ПФУ. Для цього потрібно використовувати кваліфікований електронний підпис (КЕП), «Дія. Підпис» або «Дія ID».
  • Через відеоконференцію з представником ПФУ.
  • Звернутися до закордонної дипломатичної установи України, тим самим підтвердивши факт особистої присутності.

Вказується, що якщо не пройти ідентифікацію вчасно, тоді виплати пенсії призупиняються. А після проходження процедури всі кошти повертаються на рахунок пенсіонера.

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