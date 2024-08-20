Війська рф атакували Тернопіль: місто накрив чорний густий дим

Мешканців міста просять обмежити перебування на вулиці.

Війська рф атакували Тернопіль в ніч на 20 серпня. У місті спалахнула пожежа. Про це повідомляє Тернопільська ОДА.

Мешканців міста просять обмежити перебування на вулиці.

«Про ситуацію, яка сталася вночі під час повітряної тривоги. На місці пожежі працюють працівники служби ДСНС та поліції», - йдеться у повідомленні.

В ОВА рекомендують при плануванні дня обмежити перебування своє та, особливо, дітей на вулиці, зачинити вікна в приміщеннях.

Місто накрив чорний густий дим. За даними IQAir, у Тернополі зараз найбільш забруднене повітря в Україні.

На брифінгу міський голова Сергій Надал повідомив, що ворог атакував промислове підприємство міста. До місця пожежі залучили 90 рятувальників та більше 20 одиниць техніки. Також на місці події було 2 пожежних потяга.

Начальник Головного управління ДСНС у Тернопільській області Віктор Маслей зазначив, що, на щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

«Близько 3 години ночі ми отримали повідомлення про пожежу на одному з підприємств міста Тернопіль. По прибутті на місце встановили, що займання виникло внаслідок влучання ворожого предмета в одну з місткостей, де зберігалися паливно-мастильні матеріали», – розповів Маслей під час брифінгу.

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