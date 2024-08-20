Войска рф атаковали Тернополь: город накрыл черный густой дым

Жителей города просят ограничить пребывание на улице.

Войска России атаковали Тернополь в ночь на 20 августа. В городе загорелся пожар. Об этом сообщает Тернопольская ОГА.

Жителей города просят ограничить пребывание на улице.

«О ситуации, которая произошла ночью во время воздушной тревоги. На месте пожара работают работники службы ГСЧС и полиции», – говорится в сообщении.

В ОВА рекомендуют при планировании дня ограничить свое пребывание и, особенно, детей на улице, закрыть окна в помещениях.

Город накрыл черный густой дым. По данным IQAir, в Тернополе сейчас самый загрязненный воздух в Украине.

На брифинге мэр Сергей Надал сообщил, что враг атаковал промышленное предприятие города. К месту пожара привлекли 90 спасателей и более 20 единиц техники. Также на месте происшествия было 2 пожарных поезда.

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