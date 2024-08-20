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Комендантский час в Горняке и Кураховке Донецкой области будет действовать 20 часов в сутки

09:44, 20 августа 2024
Теперь ограничения на передвижение там будут действовать с 15:00 до 11:00.
Комендантский час в Горняке и Кураховке Донецкой области будет действовать 20 часов в сутки
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В Донецкой области усилили комендантский час в поселке Кураховка и городе Гирнык. Об этом сообщает глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

«Ужесточен комендантский час в Кураховке и Горняке Кураховской общины. Теперь ограничения на передвижение там будут действовать с 15:00 до 11:00», — отметил он.

Филашкин напомнил, что такие же ограничения уже действуют в Мирнограде, Селидово и Новогродовке.

Глава ОВА еще раз призвал всех жителей Донбасса, особенно живущих рядом с линией фронта, эвакуироваться.

Напомним, что у жителей Покровска две недели на эвакуацию.

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