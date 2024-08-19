Жителі Покровська мають два тижні на евакуацію – начальник МВА Сергій Добряк

Начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк прогнозує, що вже цього тижня у місті запровадять примусову евакуацію дітей.

Джерело фото: АрміяInform

Як раніше писала «Судово-юридична газета», віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук закликала мешканців населених пунктів, які знаходяться у безпосередній близькості до лінії фронту, евакуюватися. Мова йде про мешканців Покровська, Мирнограда і Селидового.

«На Покровському напрямку ситуація залишається важкою. Тому звертаюсь до мешканців населених пунктів у безпосередній близькості до лінії фронту. Насамперед це: Покровськ, Мирноград, Селидове. Прошу вас евакуюватись. Якщо ви не залучені до оборони населених пунктів, то маєте виїхати до більш безпечних регіонів», - наголосила вона.

Перш за все, звернула увагу Ірина Верещук, на це є декілька причин:

Життя та здоровʼя ваше й ваших дітей цінніше всього. Ваше перебування там заважає працювати Силам оборони.

Начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк прогнозує, що вже цього тижня у місті запровадять примусову евакуацію дітей. Про це пише «Радіо Свобода».

«В нас було 13 700 дітей до повномасштабної війни. Зараз в громаді залишається ще 4 788 дітей, тобто третина ще залишається… Я думаю, що ми дійдемо до того на цьому тижні, що в нас буде теж примусовий вивіз дітей», – каже Добряк.

Через важку ситуацію на Покровському напрямку, у жителів міста є тиждень-два на евакуацію, припускає місцева влада і закликає людей виїхати вже, поки це можливо ще зробити у спокійному режимі.

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