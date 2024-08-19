Жители Покровска имеют две недели на эвакуацию – начальник ГВА Сергей Добряк

Начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк прогнозирует, что уже на этой неделе в городе введут принудительную эвакуацию детей.

Источник фото: АрміяInform

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», вице-премьер-министр Ирина Верещук призвала жителей населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости к линии фронта, эвакуироваться. Речь идет о жителях Покровска, Мирнограда и Селидового.

«На Покровском направлении ситуация остается тяжелой. Поэтому обращаюсь к жителям населенных пунктов в непосредственной близости к линии фронта. В первую очередь это: Покровск, Мирноград, Селидово. Прошу вас эвакуироваться. Если вы не вовлечены в оборону населенных пунктов, то должны выехать в более безопасные регионы», - подчеркнула она.

Прежде всего, обратила внимание Ирина Верещук, на это есть несколько причин:

Жизнь и здоровье ваше и ваших детей ценнее всего. Ваше пребывание там мешает работать Силам обороны.

Начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк прогнозирует, что уже на этой неделе в городе будет введена принудительная эвакуация детей. Об этом пишет «Радио Свобода».

«У нас было 13 700 детей до полномасштабной войны. Сейчас в общине остается еще 4 788 детей, то есть треть еще остается… Я думаю, что мы дойдем до того на этой неделе, что у нас будет тоже принудительный вывоз детей», – говорит Добряк.

Из-за тяжелой ситуации на Покровском направлении у жителей города есть неделя-две на эвакуацию, предполагают местные власти и призывают людей выехать уже, пока это возможно еще сделать в спокойном режиме.

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