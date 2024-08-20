Кабмин предлагает ввести новый вид санкций в виде запрета на доступ к веб-сайтам

Вводится новый вид секторальных санкций – запрет на доступ к веб-сайтам.

Источник фото: ccl.org.ua

В Украине могут ввести новые виды санкций, среди которых будет запрет доступа к веб-сайтам. Соответствующий законопроект 11492 Правительство зарегистрировало 19 августа в Верховной Раде. Напомним, ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что правительство поддержало законопроект, по которому украинские компании не смогут пользоваться программами, которые создали в рф или связанные с ней компании. Также заблокируют сайты и сервисы, угрожающие нацбезопасности. Кроме того, предлагают запретить доступ к сайтам, принадлежащим людям или организациям, находящимся под санкциями.

Итак, законопроект предусматривает внесение изменений в закон о санкциях, определив новые виды секторальных санкций, в частности:

- запрет распространения и использования на территории Украины юридическим лицам программных продуктов, их составляющих происхождением из иностранного государства к которому применены санкции, или разработчиком или субъектом авторского права которых является юридическое (физическое) лицо - резидент такого иностранного государства или юридическое лицо, доля в уставном капитале которого находится в собственности такого иностранного государства, или юридическое лицо, находящееся под контролем иностранного юридического лица или физического лица - нерезидента, иностранцев, лиц без гражданства, а также субъектов, осуществляющих террористическую деятельность, программных продуктов, их составляющих разработчиками или субъектом авторского права которых являются иностранные юридические или физические лица, к которым применены санкции, а также программных продуктов, созданных с использованием исходного или объектного кода программных продуктов, их составляющих на которые распространяются санкции;

- запрет доступа к электронным информационным ресурсам в Интернете (веб-страницы, веб-сайты, другие веб-ресурсы), электронным коммуникационным сетям, электронным коммуникационным системам, информационным системам, информационно-коммуникационных системах.

Автор: Наталя Мамченко

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