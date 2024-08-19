Начальников Бориспольского и Бучанского ТЦК арестовали без права на залог

Подозреваемым избрано содержание под стражей безальтернативно.

Начальников Бориспольского и Бучанского территориальных центров комплектования и социальной поддержки будут содержать под стражей безальтернативно.

Об этом со ссылкой на Офис Генпрокурора сообщает ряд СМИ.

«По ходатайствам прокуроров Офиса Генпрокурора всем трем подозреваемым избрано содержание под стражей безальтернативно», - отметили в ОГП.

Как сообщалось, Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора сообщили о разоблачении масштабной схемы взяток за уклонение от мобилизации. В рамках расследования были задержаны начальники Бориспольского и Бучанского территориальных центров комплектации и еще один человек – гражданин Южного Кавказа.

По версии следствия, подозреваемые предлагали военнообязанным избежать призыва путем подделки документов о непригодности к службе, а стоимость таких услуг составляла 37 тысяч долларов США с одного человека, что включало фиктивные медицинские справки и сопровождение во время прохождения военно-врачебной комиссии.

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