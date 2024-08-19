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Начальників Бориспільського та Бучанського ТЦК арештували без права на заставу

19:00, 19 серпня 2024
Підозрюваним обрано тримання під вартою безальтернативно.
Начальників Бориспільського та Бучанського ТЦК арештували без права на заставу
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Начальників Бориспільського і Бучанського територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки триматимуть під вартою безальтернативно.

Про це з посиланням на Офіс Генпрокурора повідомляє низка ЗМІ.

«За клопотаннями прокурорів Офісу Генпрокурора всім трьом підозрюваним обрано тримання під вартою безальтернативно», - зазначили в ОГП.

Як повідомлялося, Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора повідомили про викриття масштабної схеми хабарів за ухилення від мобілізації. У межах розслідування було затримано начальників Бориспільського та Бучанського територіальних центрів комплектації та ще одну особу – громадянина Південного Кавказу.

За версією слідства, підозрювані пропонували військовозобов’язаним уникнути призову шляхом підробки документів про непридатність до служби, а вартість таких послуг становила 37 тисяч доларів США з одного особи, що включало фіктивні медичні довідки та супровід під час проходження військово-лікарської комісії.

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