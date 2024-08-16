Практика судів
  1. В Україні

Начальники Бориспільського і Бучанського ТЦК «заробили» на ухилянтах понад 1 мільйон доларів

15:10, 16 серпня 2024
В Україні викрили масштабну схему хабарів за ухилення від мобілізації – затримано керівників двох ТЦК та їх спільника.
Начальники Бориспільського і Бучанського ТЦК «заробили» на ухилянтах понад 1 мільйон доларів
Джерело фото: СБУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора повідомили про викриття масштабної схеми хабарів за ухилення від мобілізації. У межах розслідування затримано начальників Бориспільського та Бучанського територіальних центрів комплектації разом із їх спільником – громадянином Південного Кавказу. Крім того, для реалізації схеми посадовці використовували особисті зв’язки серед представників ВЛК, яких «втемну» залучали до злочинної схеми.

Під час обшуків у помешканнях та автомобілях затриманих правоохоронці вилучили понад 1,2 мільйона доларів США. Більшість грошей зберігалася у схованках під підлогою та за обшивкою стін.

Зловмисники пропонували військовозобов’язаним уникнути призову шляхом підробки документів про непридатність до служби. Вартість таких послуг становила 37 тисяч доларів США з одного особи, що включало фіктивні медичні довідки та супровід на військово-лікарській комісії.

Посередника затримали у ресторані столиці під час отримання 50 тисяч доларів від нових клієнтів. Після цього було затримано і керівників ТЦК.

Під час обшуків у помешканні іноземця виявлено велику кількість зброї, зокрема пістолет з глушником.

Затриманим оголошено підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);
  • ч. 3 ст. 369 (неправомірна вигода, надана службовій особі, яка займає відповідальне становище, вчинена за попередньою змовою групою осіб).

За ці злочини передбачено покарання до 8 років тюремного ув’язнення.

Слідчі продовжують комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, як раніше повідомляли ЗМІ з посиланням на бійця територіальної оборони Ярослава Годунка, мова йде про полковника Бориспільського ТЦК Сергія Русина.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», поліція викрила корупцію в ТЦК на Тернопільщині. Представники районного ТЦК брали до 150 тисяч доларів США на місяць з військовозобов’язаних і мобілізовували тих, хто має право на відстрочку. 

Джерело фото: СБУ

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Володимир Зеленський призначив Владислава Власюка уповноваженим Президента з питань санкційної політики

Владислав Власюк призначений Радником – уповноваженим Президента України з питань санкційної політики.

Дітям дипломатів, які навчаються в школах за кордоном, будуть компенсувати витрати на освіту з бюджету

Кабмін передбачив компенсацію витрат на освіту дітей працівників дипломатичної служби за рахунок бюджетних коштів.

Є підозра, що ВККС буде відбирати суддів апеляційних судів лише для того, щоб швидше заповнити вакансії, а не для того, щоб отримати якісних суддів – USAID та IDLO

Проекти технічної допомоги Україні виступили проти зменшення вимог до когнітивного тестування та повідомили, що якщо кандидатів з високими балами за IQ-тест буде мало, можна оголосити новий конкурс.

Виправити відсутність даних про статус військовослужбовця в Армія+ можна без візиту до ТЦК, але не всім

Військовослужбовці не знаходять себе у застосунку Армія+ - Міноборони пояснило, як це виправити.

Кабмін спростив порядок отримання відстрочки для доглядачів

Уряд дещо спростив порядок отримання відстрочки для осіб, які доглядають чи утримують своїх родичів.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Сакара
    Наталія Сакара
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Микола Ковтунович
    Микола Ковтунович
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Євген Сорочко
    Євген Сорочко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду