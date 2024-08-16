Начальники Бориспільського і Бучанського ТЦК «заробили» на ухилянтах понад 1 мільйон доларів

Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора повідомили про викриття масштабної схеми хабарів за ухилення від мобілізації. У межах розслідування затримано начальників Бориспільського та Бучанського територіальних центрів комплектації разом із їх спільником – громадянином Південного Кавказу. Крім того, для реалізації схеми посадовці використовували особисті зв’язки серед представників ВЛК, яких «втемну» залучали до злочинної схеми.
Під час обшуків у помешканнях та автомобілях затриманих правоохоронці вилучили понад 1,2 мільйона доларів США. Більшість грошей зберігалася у схованках під підлогою та за обшивкою стін.
Зловмисники пропонували військовозобов’язаним уникнути призову шляхом підробки документів про непридатність до служби. Вартість таких послуг становила 37 тисяч доларів США з одного особи, що включало фіктивні медичні довідки та супровід на військово-лікарській комісії.
Посередника затримали у ресторані столиці під час отримання 50 тисяч доларів від нових клієнтів. Після цього було затримано і керівників ТЦК.
Під час обшуків у помешканні іноземця виявлено велику кількість зброї, зокрема пістолет з глушником.
Затриманим оголошено підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
За ці злочини передбачено покарання до 8 років тюремного ув’язнення.
Слідчі продовжують комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.
Нагадаємо, як раніше повідомляли ЗМІ з посиланням на бійця територіальної оборони Ярослава Годунка, мова йде про полковника Бориспільського ТЦК Сергія Русина.
Як раніше писала «Судово-юридична газета», поліція викрила корупцію в ТЦК на Тернопільщині. Представники районного ТЦК брали до 150 тисяч доларів США на місяць з військовозобов’язаних і мобілізовували тих, хто має право на відстрочку.
Джерело фото: СБУ
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