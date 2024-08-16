Начальники Бориспільського і Бучанського ТЦК «заробили» на ухилянтах понад 1 мільйон доларів

В Україні викрили масштабну схему хабарів за ухилення від мобілізації – затримано керівників двох ТЦК та їх спільника.

Джерело фото: СБУ

Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора повідомили про викриття масштабної схеми хабарів за ухилення від мобілізації. У межах розслідування затримано начальників Бориспільського та Бучанського територіальних центрів комплектації разом із їх спільником – громадянином Південного Кавказу. Крім того, для реалізації схеми посадовці використовували особисті зв’язки серед представників ВЛК, яких «втемну» залучали до злочинної схеми.

Під час обшуків у помешканнях та автомобілях затриманих правоохоронці вилучили понад 1,2 мільйона доларів США. Більшість грошей зберігалася у схованках під підлогою та за обшивкою стін.

Зловмисники пропонували військовозобов’язаним уникнути призову шляхом підробки документів про непридатність до служби. Вартість таких послуг становила 37 тисяч доларів США з одного особи, що включало фіктивні медичні довідки та супровід на військово-лікарській комісії.

Посередника затримали у ресторані столиці під час отримання 50 тисяч доларів від нових клієнтів. Після цього було затримано і керівників ТЦК.

Під час обшуків у помешканні іноземця виявлено велику кількість зброї, зокрема пістолет з глушником.

Затриманим оголошено підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);

ч. 3 ст. 369 (неправомірна вигода, надана службовій особі, яка займає відповідальне становище, вчинена за попередньою змовою групою осіб).

За ці злочини передбачено покарання до 8 років тюремного ув’язнення.

Слідчі продовжують комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, як раніше повідомляли ЗМІ з посиланням на бійця територіальної оборони Ярослава Годунка, мова йде про полковника Бориспільського ТЦК Сергія Русина.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», поліція викрила корупцію в ТЦК на Тернопільщині. Представники районного ТЦК брали до 150 тисяч доларів США на місяць з військовозобов’язаних і мобілізовували тих, хто має право на відстрочку.

Джерело фото: СБУ

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