Практика судів
  1. В Україні

СБУ затримала полковника Бориспільського ТЦК, у нього вилучили зброю та десятки тисяч доларів, – боєць ТрО Годунок

11:16, 16 серпня 2024
Полковника Бориспільського ТЦК підозрюють у протидії ЗСУ та зловживанні впливом.
СБУ затримала полковника Бориспільського ТЦК, у нього вилучили зброю та десятки тисяч доларів, – боєць ТрО Годунок
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У полковника Бориспільського територіального центру комплектування та соціальної підтримки вилучили десятки тисяч доларів. Його затримали співробітники СБУ за підозрою в протидії законній діяльності Збройних Сил України та зловживанні впливом.

Про це повідомив колишній секретар Бориспільської міської ради, а нині боєць територіальної оборони Ярослав Годунок. За його словами, полковнику Сергію Русіну інкримінують статті 114-1 (протидія ЗСУ) та 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

«Воєнкома Бориспільського ТЦК полковника Сергія Русіна вивели в кайданниках працівники СБУ, попередньо статті 114-1 протидія ЗСУ і 369-2 зловживання впливом», – розповів Годунок.

Годунок також зазначив, що протягом багатьох років намагався домогтися звільнення цього військкома з посади через його неприпустиму поведінку з підлеглими, військовослужбовцями, а також родинами загиблих і поранених.

За попередньою інформацією, під час обшуків у Русіна було вилучено зброю та десятки тисяч доларів.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», поліція викрила корупцію в ТЦК на Тернопільщині. Представники районного ТЦК брали до 150 тисяч доларів США на місяць з військовозобов’язаних і мобілізовували тих, хто має право на відстрочку. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Адвокати не повинні втручатися у процеси мобілізації – Волинський ТЦК

У Волинському обласному ТЦК заявили, що адвокати не мають права втручатися у процеси мобілізації.

Україна не визнаватиме юрисдикцію МКС по воєнних злочинах протягом 7 років після ратифікації Римського статуту, якщо обвинувачуються громадяни України

Законопроект про ратифікацію Римського статуту передбачає, що Україна не визнаватиме юрисдикцію Міжнародного кримінального суду з воєнних злочинів протягом 7 років, якщо йтиме мова про українських громадян.

Президент вніс до Ради проект змін до Кримінального кодексу та КПК у зв’язку з ратифікацією Римського статуту

Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроект про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів у зв’язку з ратифікацією Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

Україна ратифікує Римський статут Міжнародного кримінального суду

В Офісі Президента повідомили, що Україна ратифікує Римський статут.

Суддя поскаржилася на тиск з боку СБУ та НАЗК у справі Романа Червінського

За суддею Кропивницького апеляційного суду стежать співробітники СБУ, а невідомі намагалися спалити судді будинок.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Сакара
    Наталія Сакара
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Микола Ковтунович
    Микола Ковтунович
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Євген Сорочко
    Євген Сорочко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду