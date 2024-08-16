СБУ затримала полковника Бориспільського ТЦК, у нього вилучили зброю та десятки тисяч доларів, – боєць ТрО Годунок

Полковника Бориспільського ТЦК підозрюють у протидії ЗСУ та зловживанні впливом.

У полковника Бориспільського територіального центру комплектування та соціальної підтримки вилучили десятки тисяч доларів. Його затримали співробітники СБУ за підозрою в протидії законній діяльності Збройних Сил України та зловживанні впливом.

Про це повідомив колишній секретар Бориспільської міської ради, а нині боєць територіальної оборони Ярослав Годунок. За його словами, полковнику Сергію Русіну інкримінують статті 114-1 (протидія ЗСУ) та 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

«Воєнкома Бориспільського ТЦК полковника Сергія Русіна вивели в кайданниках працівники СБУ, попередньо статті 114-1 протидія ЗСУ і 369-2 зловживання впливом», – розповів Годунок.

Годунок також зазначив, що протягом багатьох років намагався домогтися звільнення цього військкома з посади через його неприпустиму поведінку з підлеглими, військовослужбовцями, а також родинами загиблих і поранених.

За попередньою інформацією, під час обшуків у Русіна було вилучено зброю та десятки тисяч доларів.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», поліція викрила корупцію в ТЦК на Тернопільщині. Представники районного ТЦК брали до 150 тисяч доларів США на місяць з військовозобов’язаних і мобілізовували тих, хто має право на відстрочку.

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