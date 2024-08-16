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У які терміни після виникнення податкового боргу проводиться опис майна — відповідь ДПС

21:22, 16 серпня 2024
Майно, на яке поширюється право податкової застави, оформлюється актом опису.
У які терміни після виникнення податкового боргу проводиться опис майна — відповідь ДПС
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У Головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області роз’яснили, у які терміни після виникнення податкового боргу проводиться опис майна, на яке поширюється право податкової застави і який порядок такого опису, які при цьому документи повинні бути надані підприємству.

Акт опису майна складається з моменту виникнення права податкової застави.

Так, згідно з п. 89.1 ПКУ право податкової застави виникає:

  • у разі несплати у строки, встановлені ПКУ, суми грошового зобов’язання, самостійно визначеної платником податків у податковій декларації, – з дня, що настає за останнім днем зазначеного строку (пп. 89.1.1 ПКУ);
  • у разі несплати у строки, встановлені ПКУ, суми грошового зобов’язання, самостійно визначеної контролюючим органом, – з дня виникнення податкового боргу (пп. 89.1.2 ПКУ);
  • у випадку, визначеному в п. 100.11 ПКУ, – з дня укладання договору про розстрочення, відстрочення грошових зобов’язань.

Відповідно до п. 89.3 ПКУ майно, на яке поширюється право податкової застави, оформлюється актом опису.

До акта опису включається ліквідне майно, яке можливо використати як джерело погашення податкового боргу.

Опис майна у податкову заставу здійснюється на підставі рішення керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу, яке пред’являється платнику податків, що має податковий борг.

Акт опису майна, на яке поширюється право податкової застави, складається податковим керуючим у порядку та за формою, що затверджені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Відмова платника податків від підписання акта опису майна, на яке поширюється право податкової застави, не звільняє такого платника податків від поширення права податкової застави на описане майно. У такому випадку опис здійснюється у присутності не менш як двох понятих.

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