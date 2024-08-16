Практика судов
  1. В Украине

В какие сроки после возникновения налогового долга производится описание имущества — ответ ГНС

21:22, 16 августа 2024
Имущество, на которое распространяется право налогового залога, оформляется актом описания.
В какие сроки после возникновения налогового долга производится описание имущества — ответ ГНС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области разъяснили, в какие сроки после возникновения налогового долга производится описание имущества, на которое распространяется право налогового залога и каков порядок такого описания, какие документы должны быть предоставлены предприятию.

Акт описания имущества составляется с момента возникновения права налогового залога.

Так, согласно п. 89.1 НКУ право налогового залога возникает:

  • в случае неуплаты в сроки, установленные НКУ, суммы денежного обязательства, самостоятельно определенной налогоплательщиком в налоговой декларации, – со дня, следующего за последним днем ​​указанного срока (пп. 89.1.1 НКУ);
  • в случае неуплаты в сроки, установленные НКУ, суммы денежного обязательства, самостоятельно определенной контролирующим органом, – со дня возникновения налогового долга (пп. 89.1.2 НКУ);
  • в случае, определенном в п. 100.11 НКУ, – со дня заключения договора о рассрочке, отсрочке денежных обязательств.

Согласно п. 89.3 НКУ имущество, на которое распространяется право налогового залога, оформляется актом описания.

В акт описания включается ликвидное имущество, которое может быть использовано как источник погашения налогового долга.

Описание имущества в налоговый залог осуществляется на основании решения руководителя (его заместителя или уполномоченного лица) контролирующего органа, предъявляемого налогоплательщику, имеющему налоговый долг.

Акт описания имущества, на которое распространяется право налогового залога, составляется налоговым управляющим в порядке и по форме, утвержденным центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализование государственной финансовой политики.

Отказ налогоплательщика от заключения акта описания имущества, на которое распространяется право налогового залога, не освобождает такого налогоплательщика от распространения права налогового залога на описанное имущество. В таком случае описание осуществляется в присутствии не менее двух понятых.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин дал право на 100% бронирование интернет-провайдерам с прибылью более 20 млн в месяц, и мобильным операторам

Провайдеры, имеющие прибыль более 20 млн грн в месяц и выполнившие другие условия, смогут забронировать всех работников.

Кабмин принял постановление об обеспечении населения средствами защиты органов дыхания

Расширены пределы условий, на случай возникновения которых создаются запасы средств индивидуальной защиты органов дыхания.

Владимир Зеленский назначил Владислава Власюка уполномоченным Президента по санкционной политике

Владислав Власюк назначен Советником – уполномоченным Президента Украины по вопросам санкционной политики.

Детям дипломатов, которые учатся в школах за границей, будут компенсировать расходы на образование из бюджета

Кабмин предусмотрел компенсацию расходов на образование детей работников дипломатической службы за счет бюджетных средств.

Есть подозрение, что ВККС будет отбирать судей апелляционных судов только для того, чтобы быстрее заполнить вакансии, а не для получения качественных судей – USAID и IDLO

Проекты технической помощи Украине выступили против уменьшения требований к когнитивному тестированию и сообщили, что если кандидатов с высокими баллами за IQ-тест будет мало, можно объявить новый конкурс.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Сакара
    Наталія Сакара
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Микола Ковтунович
    Микола Ковтунович
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Євген Сорочко
    Євген Сорочко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду