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СБУ задержала полковника Бориспольского ТЦК, у него изъяли оружие и десятки тысяч долларов, – боец ТрО Годунок

11:16, 16 августа 2024
Полковника Бориспольского ТЦК подозревают в противодействии ВСУ и злоупотреблении влиянием.
СБУ задержала полковника Бориспольского ТЦК, у него изъяли оружие и десятки тысяч долларов, – боец ТрО Годунок
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У полковника Бориспольского территориального центра комплектования и социальной поддержки изъяли десятки тысяч долларов. Его задержали сотрудники СБУ по подозрению в противодействии законной деятельности Вооруженных Сил Украины и злоупотреблении влиянием.

Об этом сообщает издание BigKiev со ссылкой на бойца территориальной обороны Ярослава Годунка. По его словам, полковнику Сергею Русину инкриминируют статьи 114-1 (противодействие ВСУ) и 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.

«Военкома Бориспольского ТЦК полковника Сергея Русина вывели в кайданниках работники СБУ, предварительно статьи 114-1 противодействие ВСУ и 369-2 злоупотребление влиянием», - рассказал Годунок.

Годунок также отметил, что в течение многих лет пытался добиться увольнения этого военкома с должности из-за его недопустимого поведения с подчиненными, военнослужащими, а также семьями погибших и раненых.

По предварительной информации, во время обысков у Русина было изъято оружие и десятки тысяч долларов.

На данный момент в СБУ эту информацию не подтвердили.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», полиция разоблачила коррупцию в ТЦК на Тернопольщине. Представители районного ТЦК брали до 150 тысяч долларов США в месяц с военнообязанных и мобилизовали тех, кто имеет право на отсрочку.

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