Брали до $150 тисяч на місяць з військовозобов’язаних: на Тернопільщині оголосили підозру учасникам корупційної схеми у ТЦК

Поліція повідомляє про 6 постраждалих від погроз та залякувань людей, які не підлягали мобілізації.

Фото: поліція

Як писала «Судово-юридична газета», поліція викрила корупцію в ТЦК на Тернопільщині. Представники районного ТЦК брали до 150 тисяч доларів США на місяць з військовозобов’язаних і мобілізовували тих, хто має право на відстрочку. 2 серпня стало відомо про оголошення підозри п'ятьом учасникам корупційної схеми.

Як повідомляє поліція Тернопільскої області, організував корупційну схему керівник місцевого ТЦК. До справи залучив ще чотирьох осіб, троє із них - працівники центру комплектування, ще один – колишній військовослужбовець.

Члени організованої злочинної групи вимагали гроші за непроходження ВЛК, оновлення військових даних та отримання відстрочки. Вони отримували за це від 100 000 до 150 000 доларів на місяці. Отримані гроші ділили між собою - розмір "зарплати" залежав від виконаних завдань.

Очільнику корупційної схеми оголосили про підозру під час наради з керівниками ТЦК та СП у Тернопільській ОВА. Суд обрав їм запобіжні заходи з правом внесення застави у 242 тисячі гривень, і вони скористалися цією можливістю. Згодом слідчі та працівники кримінальної поліції встановили нові деталі справи.

Зазначається, що наразі відомо про шістьох постраждалих від погроз та залякувань людей, які не підлягали мобілізації.

Один з них - житель Чортківського району, який є батьком чотирьох дітей, троє з яких неповнолітні. Він розповів, що вночі до його будинку увірвалися люди у формі та почали бити його ногами, після чого витягнули з приміщення та вивезли у невідомому напрямку. У чоловіка діагностували переломи ребер та інші тілесні ушкодження.

"Я сперечався і казав, що права мене забирати вони не мають, бо у мене четверо дітей. Знову почали бити, копали ногами. Наступного дня мене відвезли на автобусну зупинку. З’ясувалося, що за мене заплатили викуп. Гроші зібрали родичі та заплатили за мене 30 тисяч гривень”, – розповів постраждалий.

Організатору та чотирьом спільникам слідчі поліції оголосили підозри за кількома статтями, серед яких "прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди" і "незаконне позбавлення волі людини, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань, вчинене з корисливих мотивів організованою групою".

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Слідчі звернулися з клопотанням про тримання під вартою без права внесення застави.

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