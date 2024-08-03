У Білій Церкві нетверезий чоловік кинув гранату під час сімейного конфлікту: дружина загинула, син у лікарні

Через ревнощі, чоловік підірвав гранату «РГД-5» в одній з кімнат будинку.

Поліція Київщини розслідує вибух у приватному будинку в Білій Церкві, що стався через конфлікт між 57-річним чоловіком і його сім'єю. Підозрюваний кинув гранату, що призвело до тяжких ушкоджень його та членів сім'ї. За такі дії йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Інцидент стався після того, як чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, підірвав гранату «РГД-5» у будинку, де окремо проживали його дружина і син. Слідчі з'ясували, що вибух стався під час суперечки, викликаної ревнощами.

Унаслідок вибуху усі учасники отримали тілесні ушкодження у вигляді мінно-вибухових травм та осколкових поранень. Дружина підозрюваного померла під час реанімаційних заходів, а 36-річний син знаходиться в стабільному стані.

Підозрюваного затримали і помістили під варти. Слідчі, під процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури, висунули йому підозру за фактом замаху на вбивство та незаконного поводження з боєприпасами (ч. 2 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України).

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