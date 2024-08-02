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ВККС вчергове спробує обрати голову Комісії 7 серпня

18:06, 2 серпня 2024
Поки що претендент на посаду голови ВККС один – представник НАЗК Андрій Пасічник.
ВККС вчергове спробує обрати голову Комісії 7 серпня
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Вища кваліфікаційна комісія суддів 7 серпня 2024 року спробує вчергове обрати голову ВККС.

За даними «Судово-юридичної газети», поки що про бажання зайняти посаду голови Комісії повідомив лише один кандидат – представник Національного агентства з питань запобігання корупції Андрій Пасічник.

Це вже буде друга спроба Андрія Пасічника очолити ВККС.

Нагадаємо, що 20 червня члени ВККС не змогли обрати голову Комісії, оскільки ані в. о. голови Комісії Руслан Сидорович, ані Андрій Пасічник не змогли отримати необхідну кількість голосів.

Нагадаємо, що посада голови Комісії є вакантною з 27 березня, після того, як суддя Київського апеляційного суду Роман Ігнатов звільнився з посади як голови ВККС, так і члена Комісії.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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