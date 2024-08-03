В Україні відкрито 114 Центрів життєстійкості: до кінця року буде 200

Мінсоцполітики України розширює мережу Центрів життєстійкості до 200 до кінця року.

Джерело фото: ukrinform

В Україні в рамках пілотного проєкту Міністерства соціальної політики вже працюють 114 Центрів життєстійкості. До кінця року кількість таких центрів має досягти 200. Про це повідомила заступниця міністра соціальної політики України Уляна Токарєва в інтерв’ю hromadske.

За словами Токарєвої, процес запуску нових центрів активно триває: якщо у лютому було профінансовано 14 команд, то до червня цей показник зріс до 92. Станом на липень проєкт обійшовся державі у 31 мільйон гривень. Для повного фінансування програми в бюджеті закладено близько 400 мільйонів гривень.

«Ми з кожним місяцем набираємо нові команди. Вони проходять відбір і навчання. Конкурс проводить наш національний закупник — Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю. Ми не маємо стосунку до закупівлі. Це такий окремий дуже прозорий та об'єктивний процес», — зазначила Токарєва.

Вона підкреслила, що проєкт вже показує позитивні результати. Багато родин ветеранів та самих військовослужбовців звертаються за психологічною підтримкою, а центри також надають консультації з соціальних питань і допомагають у інших запитах. Основний акцент зроблено на психологічній підтримці різних груп: родин ветеранів, осіб, які переїжджають з постраждалих громад, та батьків з дітьми.

Проєкт, затверджений урядом у жовтні 2023 року, реалізується Міністерством соціальної політики як частина Всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як?». У Центрах життєстійкості надають:

первинні консультації;

безплатну психосоціальну підтримку, включаючи індивідуальні консультації психолога, групові заняття та тренінги;

підтримку сім’ям, такі як тренінги з розвитку батьківських компетентностей, заняття для дітей та родинні заходи;

первинну правничу підтримку, консультації щодо зайнятості і супровід ветеранів за потреби.

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