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В Украине открыто 114 Центров жизнестойкости: до конца года будет 200

07:00, 3 августа 2024
Минсоцполитики Украины расширяет сеть Центров жизнестойкости до 200 до конца года.
В Украине открыто 114 Центров жизнестойкости: до конца года будет 200
Источник фото: ukrinform
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В Украине в рамках пилотного проекта Министерства социальной политики уже работают 114 Центров жизнестойкости. До конца года количество таких центров должно достичь 200. Об этом сообщила заместитель министра социальной политики Украины Ульяна Токарева в интервью hromadske.

По словам Токаревой, процесс запуска новых центров активно продолжается: если в феврале было профинансировано 14 команд, то к июню этот показатель вырос до 92. По состоянию на июль проект обошелся государству в 31 миллион гривен. Для полного финансирования программы в бюджете заложено около 400 миллионов гривен.

"Мы с каждым месяцем набираем новые команды. Они проходят отбор и обучение. Конкурс проводит наш национальный закупщик - Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью. Мы не имеем отношения к закупке. Это такой отдельный очень прозрачный и объективный процесс", - отметила Токарева.

Она подчеркнула, что проект уже показывает положительные результаты. Многие семьи ветеранов и самих военнослужащих обращаются за психологической поддержкой, а центры также предоставляют консультации по социальным вопросам и помогают в других запросах. Основной акцент сделан на психологической поддержке различных групп: семей ветеранов, лиц, которые переезжают из пострадавших общин, и родителей с детьми.

Проект, утвержденный правительством в октябре 2023 года, реализуется Министерством социальной политики как часть Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?". В Центрах жизнестойкости предоставляют:

- первичные консультации;

- бесплатную психосоциальную поддержку, включая индивидуальные консультации психолога, групповые занятия и тренинги;

- поддержку семьям, такие как тренинги по развитию родительских компетентностей, занятия для детей и семейные мероприятия;

- первичную юридическую поддержку, консультации по занятости и сопровождение ветеранов при необходимости.

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