Члени ВККС не змогли обрати голову Комісії – відбудуться нові вибори

Вища кваліфікаційна комісія суддів 20 червня 2024 року за підсумками двох турів не змогла обрати голову ВККС.
Як повідомляла «Судово-юридична газета», претендентами на посаду голови Комісії були:
Руслан Сидорович – в. о. голови ВККС, адвокат
Андрій Пасічник - державний службовець, адвокат, який після перемоги у відборі на посаду члена ВККС у 2023 році був відряджений до складу ВККС. На момент призначення на посаду члена ВККС Андрій Пасічник займав посаду керівника Управління проведення повних перевірок НАЗК.
У першому турі жоден кандидат не зміг отримати більшості голосів членів ВККС (мінімально потрібно було набрати 9 голосів).
Результати першого туру були наступні:
Андрій Пасічник – отримав 7 голосів «за»
Руслан Сидорович – отримав 6 голосів «за»
Не підтримали жодного кандидата – 2 члена ВККС
Перед другим туром кандидати мали ще одну можливість переконати колег, щоб вони віддали свої голоси саме їм:
«Мені додати нічого», - коротко повідомив Руслан Сидорович.
Андрій Пасічник навпаки звернувся з короткою промовою до членів ВККС, які або підтримали у першому турі Руслана Сидоровича, або проголосували «проти всіх», закликавши їх все ж підтримати саме його кандидатуру.
За підсумками другого туру голоси розподілися наступним чином:
Андрій Пасічник – 8 голосів «за»
Руслан Сидорович – 4 голоси «за»
Не підтримали жодного кандидата – 3 члена ВККС
Таким чином відбудуться нові вибори голови ВККС, про дату та час яких буде повідомлено згодом.
Нагадаємо, що посада голови Комісії є вакантною з 27 березня, після того, як суддя Київського апеляційного суду Роман Ігнатов звільнився з посади як голови ВККС, так і члена Комісії.
Виконуючим обов’язки голови Комісії з того часу є заступник голови ВККС, адвокат Руслан Сидорович.
Автор: В’ячеслав Хрипун
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