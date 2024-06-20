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Члени ВККС не змогли обрати голову Комісії – відбудуться нові вибори

17:41, 20 червня 2024
За підсумками двох турів Руслан Сидорович та Андрій Пасічник не змогли отримати більшості голосів членів ВККС.
Члени ВККС не змогли обрати голову Комісії – відбудуться нові вибори
Джерело фото - ВККС
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Вища кваліфікаційна комісія суддів 20 червня 2024 року за підсумками двох турів не змогла обрати голову ВККС.  

Як повідомляла «Судово-юридична газета», претендентами на посаду голови Комісії були:

Руслан Сидорович – в. о. голови ВККС, адвокат

Андрій Пасічник - державний службовець, адвокат, який після перемоги у відборі на посаду члена ВККС у 2023 році був відряджений до складу ВККС. На момент призначення на посаду члена ВККС Андрій Пасічник займав посаду керівника Управління проведення повних перевірок НАЗК.

У першому турі жоден кандидат не зміг отримати більшості голосів членів ВККС (мінімально потрібно було набрати 9 голосів).

Результати першого туру були наступні:

Андрій  Пасічник  –  отримав 7 голосів «за»

Руслан Сидорович – отримав 6 голосів «за»

Не підтримали жодного кандидата – 2 члена ВККС

Перед другим туром кандидати мали ще одну можливість переконати колег, щоб вони віддали свої голоси саме їм:

«Мені додати нічого», - коротко повідомив Руслан Сидорович.

Андрій Пасічник навпаки звернувся з короткою промовою до членів ВККС, які або підтримали у першому турі Руслана Сидоровича, або проголосували «проти всіх», закликавши їх все ж підтримати саме його кандидатуру.

За підсумками другого туру голоси розподілися наступним чином:

Андрій Пасічник8 голосів «за»

Руслан Сидорович4 голоси «за»

Не підтримали жодного кандидата – 3 члена ВККС

Таким чином відбудуться нові вибори голови ВККС, про дату та час яких буде повідомлено згодом.

Нагадаємо, що посада голови Комісії є вакантною з 27 березня, після того, як суддя Київського апеляційного суду Роман Ігнатов звільнився з посади як голови ВККС, так і члена Комісії.

Виконуючим обов’язки голови Комісії з того часу є заступник голови ВККС, адвокат Руслан Сидорович.

Автор: В’ячеслав Хрипун 

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