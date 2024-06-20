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Рада прийняла закон про публічні консультації: що він передбачає

19:03, 20 червня 2024
Документом регламентуються основні засади проведення публічних консультацій під час формування та реалізації державної політики, вирішення питань місцевого значення.
Рада прийняла закон про публічні консультації: що він передбачає
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У четвер, 20 червня, Верховна Рада України прийняла в другому читанні та в цілому Закон України «Про публічні консультації» (законопроект № 4254). Про це повідомив Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Свої голоси «За» віддали 282 нардепів.

В рамках підготовки законопроекту до другого читання Комітетом було опрацьовано 268 пропозицій та поправок, що надійшли від 26 суб’єктів права законодавчої ініціативи.

Прийнятим Законом регламентуються основні засади (стандарти) проведення публічних консультацій під час формування та реалізації державної політики, вирішення питань місцевого значення, а саме:

- визначаються дефініції основних термінів, принципи, форми та строки проведення публічних консультацій;

- визначається коло суб’єктів проведення публічних консультацій та заінтересованих сторін;

- врегульовується порядок проведення публічних консультацій, основні етапи їх проведення;

- передбачаються особливості проведення публічних консультацій народними депутатами України та комітетами Верховної Ради України;

- передбачається створення онлайн-платформи для публічних консультацій;

- визначаються наслідки порушення порядку проведення публічних консультацій або їх непроведення.

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