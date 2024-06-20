Німеччина передала Україні техніку для відновлення енергетичної інфраструктури

Україна отримала партію спецтехніки від Німеччини із 16 одиниць спецтехніки на суму у 2,3 млн євро.

Джерело фото: mev.gov.ua

Україна отримала чергову партію спеціалізованої техніки для ремонтних робіт в енергетичному секторі завдяки координації Міненерго. Зокрема, було передано два автомобілі Mercedes-Benz Arocs з краном-маніпулятором, які призначені для робіт на електромережах. Техніку передали під час зустрічі заступниці міністра енергетики України Світлани Гринчук із Послом Федеративної Республіки Німеччина в Україні Мартіном Єґером. Про це пише Міненерго.

Ця техніка є частиною партії з 16 одиниць, вартість яких становить 2,3 мільйони євро. Закупівля була здійснена в межах Українсько-Німецького енергетичного партнерства та завдяки кампанії зі збору коштів і закупівель, реалізованій GIZ.

Деякі автомобілі вже доставлені в Україну і використовуються енергетиками в Харківській, Миколаївській та Тернопільській областях. Решту техніки отримають оператори системи розподілу в Запорізькій, Черкаській областях, а додаткові одиниці техніки поїдуть до Харківської та Миколаївської областей.

«Німеччина – наш надійний партнер. Країна - найбільший донор Фонду підтримки енергетики України, створеного за ініціативи Міністра енергетики України Германа Галущенка та Єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон. Внесок країни до Фонду становить понад 275 мільйонів євро. Кампанія зі збору коштів та закупівель у межах Українсько-Німецького енергетичного партнерства також є надзвичайно важливою. Вантажівки, які отримають наші енергетики, допоможуть швидко виконати ремонти, що посилить надійність електропостачання в регіонах», – зазначила Світлана Гринчук.

Під час зустрічі також обговорювалися напрямки співпраці для нарощування потужностей розподіленої генерації в Україні до початку наступної зими та результати нещодавно проведеної в Берліні Конференції з відновлення України.

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