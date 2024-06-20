Германия передала Украине технику для восстановления энергетической инфраструктуры

Украина получила партию спецтехники от Германии из 16 единиц спецтехники на сумму в 2,3 млн евро.

Источник фото: mev.gov.ua

Украина получила очередную партию специализированной техники для ремонтных работ в энергетическом секторе благодаря координации Минэнерго. В частности, было передано два автомобиля Mercedes-Benz Arocs с краном-манипулятором, которые предназначены для работ на электросетях. Технику передали во время встречи заместителя министра энергетики Украины Светланы Гринчук с Послом Федеративной Республики Германия в Украине Мартином Егером. Об этом пишет Минэнерго.

Эта техника является частью партии из 16 единиц, стоимость которых составляет 2,3 миллиона евро. Закупка была осуществлена в рамках Украинско-Германского энергетического партнерства и благодаря кампании по сбору средств и закупок, реализованной GIZ.

Некоторые автомобили уже доставлены в Украину и используются энергетиками в Харьковской, Николаевской и Тернопольской областях. Остальную технику получат операторы системы распределения в Запорожской, Черкасской областях, а дополнительные единицы техники поедут в Харьковскую и Николаевскую области.

"Германия - наш надежный партнер. Страна - крупнейший донор Фонда поддержки энергетики Украины, созданного по инициативе Министра энергетики Украины Германа Галущенко и Еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон. Вклад страны в Фонд составляет более 275 миллионов евро. Кампания по сбору средств и закупок в рамках Украинско-Германского энергетического партнерства также является чрезвычайно важной. Грузовики, которые получат наши энергетики, помогут быстро выполнить ремонты, что усилит надежность электроснабжения в регионах", - отметила Светлана Гринчук.

Во время встречи также обсуждались направления сотрудничества для наращивания мощностей распределенной генерации в Украине до начала следующей зимы и результаты недавно проведенной в Берлине Конференции по восстановлению Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.