Рада приняла закон о публичных консультациях: что он предусматривает

Документом регламентируются основные принципы проведения публичных консультаций при формировании и реализации государственной политики, решении вопросов местного значения.

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В четверг, 20 июня, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и целом Закон Украины «О публичных консультациях» (законопроект № 4254). Об этом сообщил Комитет Верховной Рады Украины по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Свои голоса «За» отдали 282 нардепа.

В рамках подготовки законопроекта ко второму чтению Комитетом было проработано 268 предложений и поправок, поступивших от 26 субъектов права законодательной инициативы.

Принятым Законом регламентируются основные принципы (стандарты) проведения публичных консультаций при формировании и реализации государственной политики, решении вопросов местного значения, а именно:

- определяются определения основных терминов, принципы, формы и сроки проведения публичных консультаций;

- определяется круг субъектов проведения публичных консультаций и заинтересованных сторон;

- регулируется порядок проведения публичных консультаций, основные этапы их проведения;

- предусматриваются особенности проведения публичных консультаций народными депутатами Украины и комитетами Верховной Рады Украины;

- предполагается создание онлайн-платформы для публичных консультаций;

- определяются последствия нарушения порядка проведения публичных консультаций или их не проведение.

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