Члены ВККС не смогли избрать председателя Комиссии – будут новые выборы

По итогам двух туров Руслан Сидорович и Андрей Пасечник не смогли получить большинство голосов членов ВККС.

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Высшая квалификационная комиссия судей 20 июня 2024 года по итогам двух туров не смогла избрать председателя ВККС.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», претендентами на должность главы Комиссии были:

Руслан Сидорович – и. о. председателя ВККС, адвокат

Андрей Пасечник – государственный служащий, адвокат, который после победы в отборе на должность члена ВККС в 2023 году был откомандирован в состав ВККС. На момент назначения на должность члена ВККС Андрей Пасечник занимал должность руководителя Управления по проведению полных проверок НАПК.

В первом туре ни один кандидат не смог получить большинство голосов членов ВККС (минимально нужно было набрать 9 голосов).

Результаты первого тура были следующие:

Андрей Пасечник – получил 7 голосов «за»

Руслан Сидорович – получил 6 голосов «за»

Не поддержали ни одного кандидата – 2 члена ВККС

Перед вторым туром у кандидатов была еще одна возможность убедить коллег, чтобы они отдали свои голоса именно за них:

«Мне добавить нечего», – коротко сообщил Руслан Сидорович.

Андрей Пасечник наоборот обратился с короткой речью к членам ВККС, которые либо поддержали в первом туре Руслана Сидоровича, либо проголосовали «против всех», призвав их все же поддержать именно его кандидатуру.

По итогам второго тура голоса распределились следующим образом:

Андрей Пасечник – 8 голосов «за»

Руслан Сидорович – 4 голоса «за»

Не поддержали ни одного кандидата – 3 члена ВККС

Таким образом, будут новые выборы главы ВККС, о дате и времени которых будет сообщено позднее.

Напомним, что должность председателя Комиссии вакантна с 27 марта, после того, как судья Киевского апелляционного суда Роман Игнатов уволился с должности как председателя ВККС, так и члена Комиссии.

Исполняющим обязанности председателя Комиссии с этого времени является заместитель председателя ВККС, адвокат Руслан Сидорович.

Автор: Вячеслав Хрипун

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