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Члени ВККС з першої спроби не змогли обрати голову Комісії: що відомо

16:50, 20 червня 2024
Руслан Сидорович та Андрій Пасічник поки що не змогли отримати більшість голосів членів ВККС.
Члени ВККС з першої спроби не змогли обрати голову Комісії: що відомо
Засідання ВККС 20 червня 2024 року
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Вища кваліфікаційна комісія суддів 20 червня 2024 року у першому турі не змогла обрати голову ВККС.

Нагадаємо, що посада голови Комісії є вакантною з 27 березня, після того, як суддя Київського апеляційного суду Роман Ігнатов звільнився з посади як голови ВККС, так і члена Комісії.

Виконуючим обов’язки голови Комісії з того часу був заступник голови ВККС, адвокат Руслан Сидорович.

Вперше обрати голову ВККС члени Комісії спробували 1 квітня, однак у підсумку тоді вибори голови не відбулися через відсутність кандидатів на посаду голови Комісії.

Друга спроба обрати голову Комісії також виявилася невдалою – жоден з кандидатів 20 червня не набрав мінімально необхідних 9 голосів.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», претендентами на посаду голови Комісії були:

Руслан Сидорович – в. о. голови ВККС, адвокат

Андрій Пасічник - державний службовець, адвокат, який після перемоги у відборі на посаду члена ВККС у 2023 році був тимчасово відряджений до складу ВККС. На момент призначення на посаду члена ВККС Андрій Пасічник займав посаду керівника Управління проведення повних перевірок НАЗК.

20 червня голоси членів Комісії розподілилися наступним чином:

Андрій  Пасічник  –  отримав 7 голосів «за»

Руслан Сидорович – отримав 6 голосів «за»

Не підтримали жодного кандидат – 2 члена ВККС

Таким чином, Комісію чекає другий тур виборів голови ВККС, який відбудеться сьогодні.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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За підсумками двох турів Руслан Сидорович та Андрій Пасічник не змогли отримати більшості голосів членів ВККС.

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Руслан Сидорович та Андрій Пасічник поки що не змогли отримати більшість голосів членів ВККС.

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