КНДР оприлюднила пункти договору, підписаного з кремлівським режимом

Договір про стратегічне партнерство між Росією та КНДР має безстроковий характер.

Джерело фото: RFI

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Північнокорейське державне агентство оприлюднило деталі договору між росією та Північною Кореєю про всеосяжне стратегічне партнерство, який охоплює співпрацю у війні, науці та економіці.

Основні пункти договору:

Негайна взаємна допомога: Обидві країни зобов'язуються надавати негайну допомогу одна одній у разі агресії проти будь-якої з них.

Координація дій: У разі загрози агресії, росія та КНДР узгоджуватимуть свої позиції та забезпечуватимуть співпрацю для усунення загрози.

Незалежність від третіх країн: Обидві країни зобов'язуються не укладати угоди з третіми країнами, які можуть загрожувати суверенітету та безпеці росії або КНДР.

Економічна співпраця: Сторони прагнуть збільшити обсяги двосторонньої торгівлі та створити сприятливі умови для економічної співпраці.

Науковий та космічний розвиток: росія та КНДР домовилися розвивати співпрацю у сфері космосу, мирного атома, штучного інтелекту та інформаційних технологій.

Медіа співпраця: Країни активізують співпрацю у сфері засобів масової інформації для протидії недостовірній інформації та інформаційним провокаціям.

Оборонний потенціал: Сторони створять систему заходів для зміцнення оборонного потенціалу з метою запобігання війні та забезпечення миру.

Крім цього, Кім Чен Ин нагородив російського диктатора володимира путіна найвищою державною нагородою КНДР – орденом Кім Ір Сена. Лідер КНДР також подарував путіну двох мисливських собак рідкісної породи Пхунсан.

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