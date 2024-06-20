КНДР оприлюднила пункти договору, підписаного з кремлівським режимом

17:11, 20 червня 2024
Договір про стратегічне партнерство між Росією та КНДР має безстроковий характер.
Джерело фото: RFI
Північнокорейське державне агентство оприлюднило деталі договору між росією та Північною Кореєю про всеосяжне стратегічне партнерство, який охоплює співпрацю у війні, науці та економіці.
Основні пункти договору:
- Негайна взаємна допомога: Обидві країни зобов'язуються надавати негайну допомогу одна одній у разі агресії проти будь-якої з них.
- Координація дій: У разі загрози агресії, росія та КНДР узгоджуватимуть свої позиції та забезпечуватимуть співпрацю для усунення загрози.
- Незалежність від третіх країн: Обидві країни зобов'язуються не укладати угоди з третіми країнами, які можуть загрожувати суверенітету та безпеці росії або КНДР.
- Економічна співпраця: Сторони прагнуть збільшити обсяги двосторонньої торгівлі та створити сприятливі умови для економічної співпраці.
- Науковий та космічний розвиток: росія та КНДР домовилися розвивати співпрацю у сфері космосу, мирного атома, штучного інтелекту та інформаційних технологій.
- Медіа співпраця: Країни активізують співпрацю у сфері засобів масової інформації для протидії недостовірній інформації та інформаційним провокаціям.
- Оборонний потенціал: Сторони створять систему заходів для зміцнення оборонного потенціалу з метою запобігання війні та забезпечення миру.
Крім цього, Кім Чен Ин нагородив російського диктатора володимира путіна найвищою державною нагородою КНДР – орденом Кім Ір Сена. Лідер КНДР також подарував путіну двох мисливських собак рідкісної породи Пхунсан.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.