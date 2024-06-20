Практика судов
  1. В мире

КНДР обнародовала пункты договора, подписанного с кремлевским режимом

17:11, 20 июня 2024
Договор о стратегическом партнерстве между россией и КНДР имеет бессрочный характер.
КНДР обнародовала пункты договора, подписанного с кремлевским режимом
Источник фото: RFI
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Северокорейское государственное агентство обнародовало детали договора между Россией и Северной Кореей о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который охватывает сотрудничество в войне, науке и экономике. 

Основные пункты договора:

  • Немедленная взаимная помощь: Обе страны обязуются оказывать немедленную помощь друг другу в случае агрессии против любой из них.
  • Координация действий: В случае угрозы агрессии, россия и КНДР будут согласовывать свои позиции и обеспечивать сотрудничество для устранения угрозы.
  • Независимость от третьих стран: Обе страны обязуются не заключать соглашения с третьими странами, которые могут угрожать суверенитету и безопасности россии или КНДР.
  • Экономическое сотрудничество: Стороны стремятся увеличить объемы двусторонней торговли и создать благоприятные условия для экономического сотрудничества.
  • Научное и космическое развитие: россия и КНДР договорились развивать сотрудничество в сфере космоса, мирного атома, искусственного интеллекта и информационных технологий.
  • Медиа сотрудничество: Страны активизируют сотрудничество в сфере средств массовой информации для противодействия недостоверной информации и информационным провокациям.
  • Оборонительный потенциал: Стороны создадут систему мер для укрепления оборонного потенциала с целью предотвращения войны и обеспечения мира.

Кроме этого, Ким Чен Ын наградил российского диктатора владимира путина высшей государственной наградой КНДР - орденом Ким Ир Сена. Лидер КНДР также подарил путину двух охотничьих собак редкой породы Пхунсан.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Члены ВККС не смогли избрать председателя Комиссии – будут новые выборы

По итогам двух туров Руслан Сидорович и Андрей Пасечник не смогли получить большинство голосов членов ВККС.

Члены ВККС с первой попытки не смогли избрать председателя Комиссии: что известно

Руслан Сидорович и Андрей Пасечник пока не смогли получить большинство голосов членов ВККС.

Государство задолжало украинцам 140 млрд грн по пенсионным делам, что заставляет ставить вопрос о повышении налогов – Галина Третьякова

Украина не выполнила судебных решений по делам против Пенсионного фонда на 140 миллиардов грн – Галина Третьякова считает, что пора поднимать вопрос о реальности социальных обязательств государства перед гражданами.

Работодателям, которые унижают работников, следует приготовиться к проверкам и штрафам до 3400 грн – Рада одобрила законопроект

Из закона исключат запрет на проведение проверок и штрафы для работодателей в случае совершения мобинга в отношении работников.

Сколько денег Украина получит от ЕС за вступление в силу закона о БЭБ

Теперь законы о реформах в Украине четко привязаны к суммам, которые будет выделять или не выделять ЕС за их принятие, а за использованием средств будут следить ревизоры от ЕС.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Новов
    Сергій Новов
    суддя Київського апеляційного суду
  • Олег Ярмолюк
    Олег Ярмолюк
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Юрій Градовський
    Юрій Градовський
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду