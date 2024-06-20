КНДР обнародовала пункты договора, подписанного с кремлевским режимом

Договор о стратегическом партнерстве между россией и КНДР имеет бессрочный характер.

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Северокорейское государственное агентство обнародовало детали договора между Россией и Северной Кореей о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который охватывает сотрудничество в войне, науке и экономике.

Основные пункты договора:

Немедленная взаимная помощь: Обе страны обязуются оказывать немедленную помощь друг другу в случае агрессии против любой из них.

Координация действий: В случае угрозы агрессии, россия и КНДР будут согласовывать свои позиции и обеспечивать сотрудничество для устранения угрозы.

Независимость от третьих стран: Обе страны обязуются не заключать соглашения с третьими странами, которые могут угрожать суверенитету и безопасности россии или КНДР.

Экономическое сотрудничество: Стороны стремятся увеличить объемы двусторонней торговли и создать благоприятные условия для экономического сотрудничества.

Научное и космическое развитие: россия и КНДР договорились развивать сотрудничество в сфере космоса, мирного атома, искусственного интеллекта и информационных технологий.

Медиа сотрудничество: Страны активизируют сотрудничество в сфере средств массовой информации для противодействия недостоверной информации и информационным провокациям.

Оборонительный потенциал: Стороны создадут систему мер для укрепления оборонного потенциала с целью предотвращения войны и обеспечения мира.

Кроме этого, Ким Чен Ын наградил российского диктатора владимира путина высшей государственной наградой КНДР - орденом Ким Ир Сена. Лидер КНДР также подарил путину двух охотничьих собак редкой породы Пхунсан.

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