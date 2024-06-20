Одна судья признана такой, что соответствует занимаемой должности — ВККС

Комиссия определяла результаты квалификационной оценки двух судей местных судов на соответствие занимаемой должности.

В четверг, 20 июня, Высшая квалификационная комиссия судей провела собеседования и определила результаты квалификационной оценки двух судей местных судов на соответствие занимаемой должности.

По результатам квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности Комиссией приняты следующие решения:

Гураль Лилия Леонидовна – Хотинский районный суд Черновицкой области – 704,125 – соответствует занимаемой должности. Вопрос о внесении представления с рекомендацией для назначения на должность судьи внесен на рассмотрение Комиссии в пленарном составе

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