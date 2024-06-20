Одну суддю визнано такою, що відповідає займаній посаді — ВККС

Комісія визначала результати кваліфікаційного оцінювання двох суддів місцевих судів на відповідність займаній посаді.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У четвер, 20 червня, Вища кваліфікаційна комісія суддів провела співбесіди та визначила результати кваліфікаційного оцінювання двох суддів місцевих судів на відповідність займаній посаді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді Комісією ухвалено такі рішення:

Гураль Лілія Леонідівна - Хотинський районний суд Чернівецької області - 704,125 - відповідає займаній посаді. Питання щодо внесення подання з рекомендацією для призначення на посаду судді внесено на розгляд Комісії у пленарному складі

Гальонкіна Юлія Сергіївна - Октябрський районний суд міста Полтави – відкладено- Надано строк для пояснень у зв’язку з висновком Громадської ради доброчесності до 08 липня 2024 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.