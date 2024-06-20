Ошукував літніх жінок за схемою «ваш родич потрапив у ДТП»: шахрай з Львівщини отримав покарання

Шахрай зі спільницею наживалися на довірливих пенсіонерках.

Судили шахрая з Львівської області, якій ошукував людей за схемою "Ваші близькі потрапили у ДТП та потребують коштів на термінове лікування". Про це повідомляє Чернівецькій апеляційний суд.

23-річний засуджений діяв зі своєю спільницею. Матеріали відносно неї виділені в окреме кримінальне провадження.

Апеляційний суд погодився з висновком суду першої інстанції та з призначеним покаранням – 5 років позбавлення волі за вчинене та ще 1 рік за невідбуту частину покарання за попереднім вироком, ухваленим за грабіж.

Суд достовірно встановив, що у вересні минулого року, до однієї з потерпілих вдень зателефонувала спільниця засудженого та представилася лікаркою травматологічного відділення обласної лікарні.

Вона повідомила неправдиву інформацію, що нібито колишня співробітниця жінки потрапила у ДТП та потребує термінової операції, на проведення якої необхідна значна сума коштів. Погодившись їй допомогти, потерпіла віддала «зятю» знайомої, роль якого виконував засуджений, 10 000 тис. грн. та 500 євро.

У другому епізоді, тиждень по тому, спільники діяли за тією ж шахрайською схемою – ДТП, лікарня, термінова операція. Єдине, цього разу, за їхньою версією, нещасний випадок трапився з донькою потерпілої, голос якої останній почувся у слухавці.

Як їй повідомили, операцію вартістю 3 тис. доларів США може оплатити знайомий доньки, але після того, як жінка сказала, що не має таких грошей, щоб йому повернути, він погодився взяти у неї золоті прикраси в рахунок боргу. Перебуваючи в стресовому стані, потерпіла віддала засудженому, який до неї прийшов, упевнившись заздалегідь у тому, що вдома нікого більше нема, коштовності вартістю 440 тис. грн.

В обох випадках, ошукані жінки звернулися до поліції після того, як з’ясувалося, що з їхніми близькими, які нібито перебували в лікарні, все добре і вони не потребують лікування.

Засуджений у судових засіданнях не визнавав своєї вини. Він стверджував, що злочини він не вчиняв і в Чернівцях він ніколи не був.

Всупереч цьому, матеріали справи містили і свідчення потерпілих, які його упізнали та звернули увагу на особливості рис його обличчя, і інформацію про здійснення дзвінків по мобільному телефону саме у Чернівцях якраз у той період часу, коли відносно жінок були здійснені шахрайські дії.

Колегія суддів відхилила апеляційну скаргу засудженого.

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